TOP những sao Cbiz sở hữu 'huyết vũ tinh phong': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu

Hiện nay, dàn sao Cbiz mang thể chất "huyết vũ tinh phong" hay còn gọi là "hoa lưu lượng" phải đáp ứng đủ những tiêu chí về nhan sắc, diễn xuất, có số lượng người hâm mộ nhất định. Chính vì vậy chỉ có số ít sao Hoa ngữ có thể đáp ứng được điều này và dưới đây là 3 ngôi sao tiểu biểu nhất được đích thân netizen xứ Trung bình chọn sở hữu huyết vũ tinh phong.

Dù ở bất cứ đâu cái tên Dương Mịch luôn thu hút người hâm mộ xứ Trung cả trên phim lẫn các chương trình thực tế. Hiện tại cô nàng vẫn đang tính cực đóng phim và vừa cho ra mắt Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chung cùng với Hứa Khải. Theo một số trang báo uy tín xứ Trung, bộ phim cũng đang được netizen đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại.

Dương Mịch là một trong những tiểu hoa đán lưu lượng lứa 85. Cô được đánh giá cao về nhan sắc cũng như diễn xuất. Những bộ phim mà cô tham gia đều trở thành tác phẩm gây sốt khắp châu Á bao gồm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu, Cổ Kiếm Kì Đàm,...

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Thuộc tiểu hoa lưu lượng thế hệ 8x, Triệu Lệ Dĩnh trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng khả năng diễn xuất đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh được nhiều nhà làm phim lựa chọn cho vai diễn chính của mình, đặc biệt là siêu phẩm “Dữ phượng hành” nên duyên với nam diễn viên Lâm Canh Tân. Được xem là ''nữ hoàng rating'' khi bất cứ phim nào của cô nàng cũng nhận về lượng tương tác cực khủng.

Kể từ khi trở thành tiểu hoa lưu lượng, Triệu Lệ Dĩnh luôn chuộng những kịch bản nữ cường, tên nữ chính trùng với tên phim như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Hữu Phỉ, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia…

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mỹ nhân sinh năm 1992 sở hữu gương mặt lai Tây cùng vóc dáng chuẩn, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Ngay từ khi ra nhập làng giải trí, cô được nhiều nhà làm phim ưu ái. Không phủ nhận nhan sắc là yếu tố góp phần nên thành công của Nhiệt Ba ở thời điểm hiện tại bởi cô chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu diễn xuất. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng là đủ giúp các dự án có sự góp mặt của cô nàng nhận được lượt tương tác cao từ phía khán giả.

Hiện tại, “mỹ nhân Tân Cương” chuẩn bị cho ra mắt khán giả bộ phim “An Lạc Truyện” đóng cặp cùng với Cung Tuấn. Cả hai diễn viên chính đều là những ngôi sao lưu lượng (fan đông, chỉ số truyền thông cao).