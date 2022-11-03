Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz'

Sao quốc tế 03/11/2022 17:10

Dương Mịch xứng danh là mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất Cbiz.

Trong những hình ảnh mới đăng tải, Dương Mịch mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu "boyfriend" ('bạn trai' - phong cách cá tính, mạnh mẽ) với một chiếc áo trắng trễ vai mỏng manh bên trong làm tôn nên vóc dáng thanh mảnh của cô nàng.

Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz' - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Với mái tóc đen dài và mềm mại, Dương Mịch ngồi duyên dáng trên ghế. Đáng chú ý nhất vẫn là đôi chân dài miên man chuẩn chỉ từng cm. Đây chính xác là đôi chân được mệnh danh đẹp nhất Cbiz này từng được Dương Mịch mua bảo hiểm 8 triệu NDT (gần 29 tỷ đồng).

Gần đây, bức ảnh năm 18 tuổi của Dương Mịch bị đào lại. Cư dân mạng rất thích thú với hình tượng của nữ ngôi sao khi mới vào nghề.

Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz' - Ảnh 2Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz' - Ảnh 3

Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz' - Ảnh 4
Đôi chân trị giá đến 29 tỷ đồng của Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Cộng đồng mạng cho rằng, mặc dù so với trước đây, Dương Mịch bây giờ như “lột xác” hoàn toàn với một phong cách trẻ trung vừa sang chảnh vừa quyến rũ nhưng nói gì thì nói dù ở bất cứ thời điểm nào nhan sắc của cô vẫn luôn nằm ở hàng mỹ nhân Cbiz. 

Bằng chứng là hiện tại dù đã bước sang độ tuổi ngoài 30 nhưng tên tuổi lẫn sức hút của Dương Mịch là điều không phải bàn cãi. Ngoài ra cô còn có cho mình cả một sự nghiệp diễn xuất phim ảnh thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng khác nhau. 

 

Sắp tới đây mỹ nhân này cũng sẽ cho ra mắt một số bộ phim sắp phát sóng rất được khán giả mong đợi, trong đó phải kể đến “Cảm ơn bác sĩ” sánh đôi cùng Bạch Vũ và “Định luật tình yêu 80/20” đóng chính cùng đàn em Hứa Khải.

Dương Mịch hé lộ bộ ảnh xinh đẹp hồi trẻ, netizen ca ngợi hết lời: 'Quả không hổ danh là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz' - Ảnh 5
Dương Mịch sắp sửa có màn trở lại màn ảnh Cbiz sau quãng thời gian dài vắng bóng - Ảnh: Internet 

"Cảm ơn bác sĩ" do Dương Mịch và Bạch Vũ đóng chính thuộc thể loại tâm lý. Phim xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình yêu của họ xảy ra trong khoa cấp cứu.

Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai diễn là một bác sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, hằng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân. Cô phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết các câu chuyện cảm động từ bệnh nhân.

Trong phim cô đóng vai Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc. Thực sự đây là một vai diễn khó và thử thách lớn đối với Dương Mịch khi phải diễn đạt được tâm trạng của nhân vật qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch Cảm ơn bác sĩ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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