Top những diễn viên bị chê bai đài từ kém cỏi: Dương Mịch xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ, Nhậm Gia Luân sửa mãi cũng không hết yếu điểm này

Mới đây bộ phim Thỉnh quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính vốn được mong đợi do có cốt truyện xuyên không qua nhiều thời đại hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật mới mẻ. Dẫu vậy, thành công mà phim mang về chỉ nằm ở mức trung bình và hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của phim là do đài từ của Nhậm Gia Luân không tốt.

Nhậm Gia Luân vốn luôn bị điểm yếu đài từ trong vài năm qua mà vẫn không thể khắc phục - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong thời đại phim công nghiệp, nghệ sĩ nhận một lúc 2-3 phim, đã hình thành thói ỷ lại và lười học thuộc lời thoại. Việc lạm dụng diễn viên lồng tiếng dẫn đến các nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên trong những phim riêng biệt lại có giọng nói giống nhau.