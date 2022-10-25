Top những diễn viên bị chê bai đài từ kém cỏi: Dương Mịch xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ, Nhậm Gia Luân sửa mãi cũng không hết yếu điểm này

Sao quốc tế 25/10/2022 18:00

Dùng giọng thật để thể hiện nhân vật là kỹ năng quan trọng của diễn viên.

Mới đây bộ phim Thỉnh quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính vốn được mong đợi do có cốt truyện xuyên không qua nhiều thời đại hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật mới mẻ. Dẫu vậy, thành công mà phim mang về chỉ nằm ở mức trung bình và hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của phim là do đài từ của Nhậm Gia Luân không tốt. 

Top những diễn viên bị chê bai đài từ kém cỏi: Dương Mịch xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ, Nhậm Gia Luân sửa mãi cũng không hết yếu điểm này - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân vốn luôn bị điểm yếu đài từ trong vài năm qua mà vẫn không thể khắc phục - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong thời đại phim công nghiệp, nghệ sĩ nhận một lúc 2-3 phim, đã hình thành thói ỷ lại và lười học thuộc lời thoại. Việc lạm dụng diễn viên lồng tiếng dẫn đến các nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên trong những phim riêng biệt lại có giọng nói giống nhau.

Dương Mịch, Nhậm Gia Luân có điểm yếu

Top những diễn viên bị chê bai đài từ kém cỏi: Dương Mịch xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ, Nhậm Gia Luân sửa mãi cũng không hết yếu điểm này - Ảnh 2
Dương Mịch cũng là một mỹ nhân có đài từ kém - Ảnh: internet

Không ít các nam nữ diễn viên xứ Trung đều có đài từ yếu một trong số đó là Nhậm Gia Luân, giọng thật của nam diễn viên cột hơi yếu, không thể thể hiện được tính cách mạnh mẽ, cương trực của các nhân vật.

"Dù nhân vật trải qua sóng gió, tức giận hay đau thương, giọng thoại của Nhậm Gia Luân vẫn đều đều, khó nghe và bị hụt hơi về cuối", một fan nhận định. 

Top những diễn viên bị chê bai đài từ kém cỏi: Dương Mịch xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ, Nhậm Gia Luân sửa mãi cũng không hết yếu điểm này - Ảnh 3
Được biết đến là nữ diễn viên đa tài khi có đàn hát nhưng Cúc Tịnh Y chưa bao giờ dùng giọng thật của mình để đóng phim - Ảnh: Internet

Điều này không những khiến cho các phân cảnh cảm xúc trong phim bị tụt mood một cách đáng kể.  Tương tự, Dương Mịch cũng ít khi sử dụng giọng thật trong quá trình đóng phim. Chất giọng của Dương Mịch bị đánh giá chói tai, âm sắc giống trẻ con.

Cúc Tịnh Y lạm dụng diễn viên lồng tiếng. Đặc biệt, nữ thần tượng đã quay hơn 10 tác phẩm phim truyền hình nhưng chưa có dự án nào cô dùng giọng thật. Có thể thấy hầu hết các nam nữ diễn viên Cbiz vẫn đang gặp khó trong việc phát triển đài từ và vẫn còn phải nhờ cậy đến các thiết bị để có một chất giọng tốt hơn. 

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