Hé lộ Dương Mịch và Đường Yên 'cạch mặt nhau', tất cả là vì vai diễn này

Trước khi vai diễn Bạch Thiển tới tay Dương Mịch, Đường Yên mới chính là người được chọn.

Quen biết nhau từ siêu phẩm huyền thoại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Dương Mịch và Đường Yên trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau, netizen không ít lần thấy cặp đôi này sẵn sàng giúp đỡ nhau. Thậm chí, cả 2 còn được fan hâm mộ bình chọn là tình bạn đẹp tại Cbiz. Đường Yên và Dương Mịch - Ảnh: Internet Thế nhưng, không rõ vì lý do gì, mối quan hệ của đôi bạn quyền lực bất ngờ trở nên lạnh nhạt, thậm chí khi Đường Yên kết hôn, Dương Mịch cũng chẳng hề tới tham dự.

Đường Yên làm phù dâu tại lễ cưới Dương Mịch - Ảnh: Internet Câu chuyện này ngay lập tức trở thành đề tài tranh cãi giữa các fan của 2 nữ diễn viên, phần lớn cho rằng sỡ dĩ cả 2 cạch mặt nhau có liên quan đến một vai diễn của một dự án phim. Cụ thể dự án đó chính là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - bộ phim đã góp phần đưa tên tuổi Dương Mịch đứng ở vị thế như ngày hôm nay. Có thông tin cho rằng Đường Yên mới là người được nhắm vào vai chính - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây theo một số trang báo uy tín tại xứ Trung ngay từ đầu vai chính không phải dành cho mỹ nhân họ Dương mà là Đường Yên, dẫu vậy vì một lý do gì đó nhà sản xuất đã quyết định thay đổi phút chót.

Dương Mịch có màn thể hiện tốt trong phim - Ảnh: Internet Rất may mắn, Dương Mịch không hề làm khán giả và Gia Hành thất vọng. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa không chỉ nhiều lần lập kỷ lục mà còn trở thành tác phẩm ăn khách và đáng xem nhất mọi thời đại. Diễn xuất của mỹ nhân 8x và những màn tương tác ăn ý giữa cô cùng bạn diễn Triệu Hựu Đình chính là điểm nhấn giúp làm nên thành công cho phim. Dù thông tin vai nữ chính trước đó được giao cho Đường Yên, cư dân mạng cũng không hề tỏ ra thất vọng hay cảm xúc gì tương tự. Bởi nói gì thì nói, Dương Mịch đã có màn hóa thân cực ấn tượng trong bộ phim này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-duong-mich-va-duong-yen-cach-mat-nhau-tat-ca-la-vi-vai-dien-nay-523417.html