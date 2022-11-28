Tài năng xuất chúng như Triệu Lệ Dĩnh: Ngôi sao duy nhất khiến Vu Chính phải dành lời khen tâm đắc từ tận đáy lòng

Sao quốc tế 28/11/2022 16:24

Triệu Lệ Dĩnh mới đây bất ngờ được Vu Chính khen ngợi hết mực trước thềm phim mới chuẩn bị ra mắt khán giả.

Mới đây, một cư dân mạng đã đặt câu hỏi cho Vu Chính rằng liệu vị biên kịch này đã chuẩn bị sẵn sàng xem phim mới sắp lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh chưa. Anh chàng ngay sau đó đã bình luận trả lời câu hỏi này như sau: "Tôi phải xem Luật Tình Yêu 80/20 và Khanh Khanh Nhật Thường xong đã. Phim của Triệu Lệ Dĩnh thì chắc chắn phải xem rồi".

Tài năng xuất chúng như Triệu Lệ Dĩnh: Ngôi sao duy nhất khiến Vu Chính phải dành lời khen tâm đắc từ tận đáy lòng - Ảnh 1
Vu Chính - Ảnh: Internet 

 

Có thể nhiều người không biết nhưng Vu Chính thường được biết đến với những phát ngôn nhận xét thẳng thắn các diễn viên Cbiz, các ngôn từ của anh chàng đôi khi khiến cho khán giả cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, đối với ''nữ hoàng rating'' điều này lại trái ngược hoàn toàn khi netizen chưa từng được chứng kiến Vu Chính có nhận xét không hay về nữ diễn viên mà cho cảm thấy nể phục về tài năng cũng như sự nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh để có được vị trí như ngày hôm nay. 

Tài năng xuất chúng như Triệu Lệ Dĩnh: Ngôi sao duy nhất khiến Vu Chính phải dành lời khen tâm đắc từ tận đáy lòng - Ảnh 2
Vu Chính luôn dành sự tôn trọng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Một vài fan cho rằng anh chàng chỉ khen vì muốn ké fame nổi tiếng của mỹ nhân họ Triệu. Tuy nhiên, nhận định nhanh chóng bị bác bỏ khi Vu Chính là một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, ông chủ Hoan Ngu.  Lý do là bởi dù sao nàng Sở Kiều đối với anh gần như không có gì để lợi dụng, cũng gần như không còn hợp tác phim mới nữa. Triệu Lệ Dĩnh lại càng không thể nâng đỡ người mới giúp Vu Chính, nhưng đáng ngạc nhiên là anh chàng vẫn bằng lòng chủ động khen cô nàng. 

Đáp lại tình cảm của Vu Chính, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng nói anh chàng chính là người mà cô mang ơn, là người đầu tiên bằng lòng cho cô cơ hội. Tuy nhiên, mặc dù Vu Chính nhiều lần muốn ký hợp đồng với Triệu Lệ Dĩnh nhưng đều bị cô nàng từ chối. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vu Chính sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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