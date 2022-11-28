Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có màn ra mắt không như ý, hy vọng lật đổ Dương Mịch trên BXH phim hot e rằng chỉ còn viển vong

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vừa có màn ra mắt không như mong đợi của netizen.

Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cũng đã được lên sóng. Trước đó không ít người đã thực sự kỳ vọng vào tác phẩm lần này của ''nữ hoàng rating' nhưng đúng như người ta thường nói ''đừng quá trông chờ vào một thứ gì đó, kết quả của nó sẽ khiến bạn phải thất vọng''. Đó chính xác là những cảm nghĩ của khán giả sau khi xem Gió Thổi Bán Hạ. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cụ thể sau khi kết thúc 2 tập đầu, bộ phim chuyển hình thứ 2 của nàng tiểu hoa ghi nhận mức rating trung bình là 0,44 và 0,24. Thành tích này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì thấp hơn hẳn so với kỳ vọng.

Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch được đánh giá khá cao - Ảnh: Internet Cùng có phim chiếu đài, thế nhưng rating Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch lại cao vượt mặt Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí khi đem so sánh hai tác phẩm chuyển hình của người đẹp họ Triệu, tuy nhiên xét một cách công bằng Cảm Ơn Bác Sĩ đã được ra mắt từ trước nên số điểm rõ ràng phải cao hơn phim của Triệu Lệ Dĩnh vì vậy vẫn còn quá sớm để so sánh 2 dự án với nhau coi bên nào thành công hơn. Gió Thổi Bán Hạ không có được thành công như kỳ vọng - Ảnh: Internet Gió Thổi Bán Hạl ấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa sinh ra đời thì mẹ cô đã mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ.

Theo sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Hứa Bán Hạ và hai người anh em Tiểu Trần (Huỳnh Trừng Trừng), Đồng Kiêu Kỵ (Âu Hào) cùng nhau thực hiện việc kinh doanh vận chuyển phế liệu. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm của mình, cô từng bước tiến vào ngành công nghiệp thép. Đây là ngành công nghiệp vẫn do nam giới đứng đầu quản lý, Hứa Bán Hạ bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường Nga, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình.

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