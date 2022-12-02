Vương Sở Nhiên quyết 'chơi lớn' nhằm lấn át người yêu Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao

Vương Sở Nhiên liệu có thể vượt qua nữ chính trong Ngọc Cốt Dao để chiếm trọn spotlight.
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Trong danh sách các bộ phim sắp lên sóng, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn đóng chính luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Sở hữu dàn diễn viên chất lượng cộng thêm cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn người xem, tuy nhiên việc phim vẫn chưa thể ấn định ngày cho ra mắt khiến fan không khỏi phần thất vọng.
Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề: “Liệu Vương Sở Nhiên có thể diễm áp Nhậm Mẫn không?”. Kể từ khi Ngọc Cốt Dao khai may, nữ phụ Vương Sở Nhiên được cho là nhiều lần mua bài để đàn áp nữ chính. Dẫu vậy, điều này vẫn được cho là rất khó khăn bởi so với Nhậm Mẫn rõ ràng khả năng diễn xuất của cô nàng vẫn còn thua một bậc.
Đáng chú ý đây không phải là bộ phim đầu tiên Nhậm Mẫn làm đối thủ của Vương Sở Nhiên. Trước đó hai người đẹp này đã từng hợp tác trong Thanh Bình Nhạc. Tại đây, Nhậm Mẫn dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhân vật của cô đã lấn át hoàn toàn nữ chính Vương Sở Nhiên, chính vì vậy netizen cho rằng đây là một trong những lý do khiến mỹ nhân họ Vương muốn có màn phục thù trong Ngọc Cốt Dao.
Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.