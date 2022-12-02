Vương Sở Nhiên quyết 'chơi lớn' nhằm lấn át người yêu Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao

Trong danh sách các bộ phim sắp lên sóng, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn đóng chính luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Sở hữu dàn diễn viên chất lượng cộng thêm cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn người xem, tuy nhiên việc phim vẫn chưa thể ấn định ngày cho ra mắt khiến fan không khỏi phần thất vọng.

Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề: “Liệu Vương Sở Nhiên có thể diễm áp Nhậm Mẫn không?”. Kể từ khi Ngọc Cốt Dao khai may, nữ phụ Vương Sở Nhiên được cho là nhiều lần mua bài để đàn áp nữ chính. Dẫu vậy, điều này vẫn được cho là rất khó khăn bởi so với Nhậm Mẫn rõ ràng khả năng diễn xuất của cô nàng vẫn còn thua một bậc.