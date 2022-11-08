Netizen lo lắng cho số phận Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến vì nhiều lần vướng phải vận đen 'hoãn chiếu'

Bộ phim Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến nằm trong danh sách những bộ phim tạm hoãn lên sóng vì phải chờ kiểm duyệt lại dù lịch lên sóng trước đó dự kiến vào cuối năm nay.

Dù chưa lên sóng nhưng Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã được người hâm mộ đang mong ngóng từng ngày phim ra mắt vì đã lâu rồi Tiêu Chiến mới quay trở lại đóng phim cổ trang sau thành công của tác phẩm Trần Tình Lệnh và Đấu La Đạu Lục. Dù chưa lên sóng nhưng Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã được người hâm mộ đang mong ngóng từng ngày - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, trang mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin bộ phim Ngọc Cốt Dao nằm trong danh sách những bộ phim tạm hoãn lên sóng vì phải chờ đi kiểm duyệt lại dù lịch lên sóng trước đó dự kiến vào cuối năm nay.

Nhiều netizen tỏ ra bức xúc vì bộ phim nhiều lần thông báo có lịch lên sóng nhưng rồi lại hoãn chiếu. Được biết, trước đó, Ngọc Cốt Dao có lịch dự kiến lên sóng vào dịp hè năm nay, thế nhưng lại hoãn chiếu. Lý do được cư dân mạng đưa ra là bộ vẫn chưa xin được giấy phép. Trên trang web của Quảng Điện, khi gõ tên Ngọc Cốt Dao cũng không có thông tin. Thời điểm đó, nhiều người hâm mộ của Tiêu Chiến lẫn fan phim đều lên tiếng, cho rằng việc Ngọc Cốt Dao không xin được giấy phép là vô căn cứ phim mới chỉ đóng máy, hậu kỳ còn chưa xong nên chưa thể mang đi xin giấy phép. Ngọc Cốt Dao đã nhiều lần hoãn lịch chiếu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bộ phim tính tới thời điểm hiện tại đóng máy đã lâu, hậu kỳ cũng đã xong từ lâu nhưng vẫn chưa lấy được giấy cấp phép đã khiến dân tình không khỏi chán chường và lo lắng cho số phận của bộ phim này.

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung kể về thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Hai con người vì bảo vệ cho vương triều Không Tang mà cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, dần dần trưởng thành. Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ đoàn phim Ngọc Cốt Dao cũng như không ngừng hy vọng cho bộ phim sớm thoát khỏi số phận ‘hoãn chiếu’ này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-lo-lang-cho-so-phan-ngoc-cot-dao-cua-tieu-chien-vi-nhieu-lan-vuong-phai-van-den-hoan-chieu-522316.html