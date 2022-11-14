Đều sở hữu nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành', Vương Sở Nhiên và Quan Hiểu Đồng vẫn bị chê vì điều này khi tham dự sự kiện

Tạo hình của Quan Hiểu Đồng và Vương Sở Nhiên khi tham gia lễ bế mạc Giải thưởng Kim Kê lần thứ 35 đã nhận được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Ngày 10/11 vừa qua, lễ khai mạc giải thưởng Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 35 đã được diễn ra tại Hạ Môn, Trung Quốc. Hàng loạt các nghệ sĩ đình đám đều quy tụ lại, cùng nhau tham gia sự kiện hoành tráng này. Xuất hiện trên thảm đỏ, dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Nghê Ni, Angela Baby, Vương Sở Nhiên, Thẩm Nguyệt… gây ấn tượng vì nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Trong đó, Quan Hiểu Đồng và Vương Sở Nhiên lại gây tranh cãi vì tạo hình "tự dìm hàng" tại sự kiện lớn này. Xuất hiện trên phần thảm đỏ của lễ trao giải, Vương Sở Nhiên diện một bộ váy trắng cúp ngực với phần cắt xẻ khoe đôi chân dài. Tình mới Dương Dương chọn kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng, lớp trang điểm đậm càng giúp cô nàng làm tăng thêm phần nổi bật. Tuy nhiên, thân hình của Vương Sở Nhiên không được đánh giá cao, không ít người cho rằng cô có khung xương to, không gầy trông đầy đặn và cần phải giảm cân hơn nữa.

Trong khi Quan Hiểu Đồng tiếp tục gây thất vọng với gu thời trang thảm đỏ. Nữ diễn viên muốn mang đến hình ảnh phá cách khi chọn áo sơ mi, thắt cravat kết hợp với váy dài. Tuy nhiên, bộ trang phục được ví như đồng phục học sinh, dìm dáng của nữ diễn viên. thậm chí, nhiều người còn nghi vấn rằng bạn gái của Lộc Hàm "có thù" với stylist.

Lễ trao giải Kim Kê được tổ chức ở Hạ Môn (Trung Quốc). Đây là một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc, bên cạnh Bách Hoa và Hoa Biểu. Người lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu năm nay là Chu Nhất Long và Hề Mỹ Quyên. Với vai diễn Mạc Tam Muội trong Đại sự đời người, Chu Nhất Long giành ngôi vị Ảnh đế Kim Kê lần thứ 35. Chiến thắng của nam diễn viên gây bất ngờ. Trong cuộc cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc, anh phải đối đầu với 3 "ông hoàng phòng vé" là Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Từ Tranh và sao trẻ tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ đều là ứng viên sở hữu tác phẩm chất lượng, có doanh thu phòng vé cao và màn thể hiện tốt. Hề Mỹ Quyên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn cảm động Phùng Tế Chân trong phim Mẹ. Đây là lần thứ 2 Hề Mỹ Quyên lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê. Lần đầu tiên bà nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 1990, ngay trong bộ phim đầu tay Giả nữ chân tình. Hề Mỹ Quyên là sao gạo cội, có diễn xuất được đánh giá cao trong showbiz Trung Quốc. Năm 2004, bà làm giám khảo Kim Kê lần thứ 24.

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