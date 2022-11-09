Hậu tin đồn kết hôn với Quan Hiểu Đồng, loạt bài hát của Lộc Hàm bất ngờ 'lội ngược dòng' trên BXH nhạc số

Hàng loạt ca khúc cũ của Lộc Hàm bất ngờ quay trở lại bảng xếp hạng QQ Music sau khi nam ca sĩ phát hành bài hát mới.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua Lộc Hàm đã trở lại với ca khúc Keep Me Alive. Ngay sau đó, bài hát này cũng nhanh chóng chiếm vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng các ca khúc tăng hạng nhanh của dịch vụ nghe nhạc trực tuyến QQ Music. Lộc Hàm vừa mới trở lại với ca khúc Keep Me Alive - Ảnh: Internet Bên cạnh Keep Me Alive, hàng loạt các ca khúc cũ, đã được phát hành trước đó của Lộc Hàm cũng bất ngờ lội ngược dòng và xuất hiện trong BXH này với lượng người nghe đông đảo. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà các bài hát cũ của Lộc Hàm thăng hạng, thực tế là mỗi lần nam ca sĩ comeback thì sự việc này lại tái diễn.

Hàng loạt các ca khúc cũ, đã được phát hành trước đó của Lộc Hàm trở lại BXH - Ảnh: Internet Hiện tại, cộng đồng người hâm mộ của Lộc Hàm đang vô cùng hào hứng với sản phẩm âm nhạc mới này của anh. Nam ca sĩ được đánh giá là có chất giọng ấm, gu âm nhạc thời thượng và rất chăm chỉ phát hành các bài hát mới để chiêu đãi fan. Cách đây vài ngày, có thông tin Lộc Hàm đã đăng ký hôn với Quan Hiểu Đồng và tiến hành tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2023 sắp tới. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho rằng gia đình của Quan Hiểu Đồng đã nhận được 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng) tiền sính lễ. Đối diện với sự việc bất ngờ này, phía phòng làm việc của Lộc Hàm không hề lên tiếng mà đăng tải bài quảng bá cho bài hát mới của nam nghệ sĩ.

Cách đây vài ngày, có thông tin Lộc Hàm đã đăng ký hôn với Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Quan Thiếu Tăng - bố ruột của Quan Hiểu Đồng đã lên tiếng về tin đồn kết hôn của con gái. Theo đó, ông khẳng định đây là tin giả và cho biết nếu thật sự một ngày nữ diễn viên kết hôn thì gia đình ông sẽ tự mình thông báo đến công chúng. "Vớ vẩn! Đây là tin bịa đặt, không thể là thật được. Nếu như có kết hôn thì chúng tôi nhất định sẽ báo cho mọi người." - ông Quan Thiếu Tăng trả lời truyền thông.

Bố ruột Quan Hiểu Đồng phủ nhận tin đồn con gái kết hôn với Lộc Hàm Trước tin tức Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm sẽ kết hôn sau nhiều năm yêu nhau, bố ruột của nữ diễn viên đã phải ra mặt lên tiếng.

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