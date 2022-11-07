Bố ruột Quan Hiểu Đồng phủ nhận tin đồn con gái kết hôn với Lộc Hàm

Trước tin tức Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm sẽ kết hôn sau nhiều năm yêu nhau, bố ruột của nữ diễn viên đã phải ra mặt lên tiếng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây ông Quan Thiếu Tăng - bố ruột của Quan Hiểu Đồng đã lên tiếng về tin đồn kết hôn của con gái. Theo đó, ông khẳng định đây là tin giả và cho biết nếu thật sự một ngày nữ diễn viên kết hôn thì gia đình ông sẽ tự mình thông báo đến công chúng.

"Vớ vẩn! Đây là tin bịa đặt, không thể là thật được. Nếu như có kết hôn thì chúng tôi nhất định sẽ báo cho mọi người." - ông Quan Thiếu Tăng trả lời truyền thông.

Tin tức Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm sẽ kết hôn khiến dư luận được phen xôn xao

Trước đó, vào sáng ngày 7/11, tin tức Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chuẩn bị kết hôn được nhiều trang báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin. Theo đó, sau 6 năm yêu nhau, cặp đôi cuối cùng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và dự định làm lễ cưới vào đầu năm 2023 sắp tới. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng gia đình của Quan Hiểu Đồng đã nhận được 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng) tiền sính lễ.

Cũng vì sự việc trên mà từ khóa "Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng đăng ký kết hôn" nằm chễm chệ ở hạng 1 bảng Hot Search Weibo. Cư dân mạng xứ Trung vô cùng hoang mang bởi vì cả hai nghệ sĩ trong tin đồn trên hiện tại đều đang hoạt động tại Trung Quốc vậy mà báo giới nước này lại chẳng hề đưa tin về thông tin này.

Thông tin cặp đôi Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đăng ký kết hôn bạo đỏ trên hot search

Đối diện với sự việc bất ngờ này, phía phòng làm việc của Lộc Hàm không hề lên tiếng mà đăng tải bài quảng bá cho bài hát mới của nam nghệ sĩ. Trong khi đó, phòng làm việc của Quan Hiểu Đồng lại không hề có bất kỳ động thái gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ruot-quan-hieu-dong-phu-nhan-tin-don-con-gai-ket-hon-voi-loc-ham-522081.html