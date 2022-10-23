Ngoại hình nổi bật, Quan Hiểu Đồng vẫn bị 'chê' vì phong cách thời trang 'như bà thím'

Có sắc vóc đặc biệt nổi bật tại làng giải trí Trung Hoa, Quan Hiểu Đồng lại nhiều lần bị nhận xét là có phong cách ăn mặc khá lạc quẻ.

Với chiều cao hơn 1 mét 7, cộng với ngoại hình thanh tú, từ lâu Quan Hiểu Đồng được xem là một trong những sao nữ thế hệ mới có sắc vóc nổi bật nhất nhì C-biz. Dẫu vậy, người đẹp lại không ít lần khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm khi diện những set đồ không hề ăn nhập nhau.

Quan Hiểu Đồng có ngoại hình và chiều cao nổi bật - Ảnh: Internet

Cư dân mạng bắt gặp Quan Hiểu Đồng đang đi mua sắm tại một trung tâm thương mại - Ảnh: Internet

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ về lần vô tình gặp gỡ Quan Hiểu Đồng trong một trung tâm tâm thương mại. Người này cho hay, nhờ chiều cao nổi trội và đôi chân thon dài của Quan Hiểu Đồng mà cô đã nhận ra nữ diễn viên ngay tức khắc.

Quan Hiểu Đồng diện chiếc áo hơn 40 triệu đồng nhưng bị chê như đồ chợ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những bức ảnh đời thường của Quan Hiểu Đồng được cư dân mạng này đăng tải đã tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người cho rằng nữ diễn viên có gu thời trang xấu tệ và không cải thiện được dù đã hoạt động trong giới giải trí đã lâu. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại bênh vực Quan Hiểu Đồng, nói rằng phong cách thường ngày nên để nữ diễn viên mặc những gì mình thích.

Một số bình luận của netizen về phong cách ăn mặc của Quan Hiểu Đồng:

- Quan Hiểu Đồng chắc là sao nữ 9X mặc xấu nhất mà tôi biết.

- Phí cả vóc dáng.

- Ăn mặc thế nào mà chả bật lên được chút khí chất ngôi sao nào cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-hinh-noi-bat-quan-hieu-dong-van-bi-che-vi-phong-cach-thoi-trang-nhu-ba-thim-517013.html