Top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất: Triệu Lộ Tư thoải mái 'đè bẹp' Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng 'bay xa'

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung đã mở ra một cuộc bình chọn top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất với 7 "ứng cử viên": Triệu Lộ Tư , Quan Hiểu Đồng , Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Nhậm Mẫn, Ngu Thư Hân và Chương Nhược Nam. Kết quả, 3 người giành được số phiếu áp đảo nhất là Triệu Lộ Tư (68%), Quan Hiểu Đồng (30%), Ngu Thư Hân (27%).

Nhiều tiểu hoa đán lứa 95 của Cbiz đều là những diễn viên có nhan sắc, có thực lực lại được hậu thuẫn mạnh mẽ. Dù độ quốc dân của họ không bằng các tiểu hoa thế hệ 8X nhưng danh tiếng vẫn đang tích lũy dần đều, sức cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Theo tỷ lệ bình chọn trên, có thể thấy Triệu Lộ Tư có lẽ chính là nữ lưu lượng lứa 95 đang được quan tâm nhất hiện nay. Sở hữu ngoại hình xinh xắn đáng yêu lại có tài nguyên phim ảnh “không phải dạng vừa đâu” nên cô nàng được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển. Tính đến nay, Triệu Lộ Tư đã đóng chính trong rất nhiều dự án phim, mới đây nhất có thể kể đến thành công vang dội của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi.

Bên cạnh dòng phim cổ trang thành công của Triệu Lộ Tư là Tinh Hán Xán Lạn thì Ngu Thư Hân cũng không kém cạnh khi cho ra mắt bộ phim cổ trang đình đám - Thương Lan Quyết. Trong bộ phim này, Ngu Thư Hân hợp tác cùng Vương Hạc Đệ. Mặc dù được coi là cặp đôi không có nhiều lưu lượng trên thị trường phim Hoa ngữ hiện nay, nhưng Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lại tạo ra hiệu quả bất ngờ với Thương Lan Quyết, chủ đề về cặp đôi giữa họ cũng liên tục leo lên hot search trong thời gian qua.

Cũng giống trường hợp của Triệu Lộ Tư, nhờ Thương Lan Quyết và vai diễn Hoa Lan Nhỏ, mà khán giả đã dần có cái nhìn tích cực hơn về kỹ năng diễn xuất của Ngu Thư Hân.

Trong top bình chọn này, không ít cư dân mạng cho rằng Quan Hiểu Đồng mới là người có thực tích cao nhất, cùng quốc dân độ. Trên thực tế, Quan Hiểu Đồng là sao nữ được biết đến từ khi còn là diễn viên nhí, năng lực diễn xuất của cô luôn được đánh giá cao. Trong quá khứ, mỹ nhân 1997 đã từng thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan danh giá, điều mà không chỉ Triệu Lộ Tư mà toàn bộ lứa 95 cũng ít có khả năng làm được.

Thế nhưng điều đáng buồn của Quan Hiểu Đồng là dù cô có thực lực cũng như thành tích "đáng gờm" nhưng xét về mặt lưu lượng, Quan Hiểu Đồng vẫn thất thế hoàn toàn trước Triệu Lộ Tư.

Ngoài 3 cái tên dẫn đầu nói trên thì Tống Tổ Nhi cũng khá xứng đáng là tương lai của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Tống Tổ Nhi còn được đánh giá rất cao trong khoản diễn xuất. Xuất thân là sao nhí, nàng tiểu hoa đã có trong tay nhiều vai diễn nổi bật, có điều vẫn chưa thực sự có tác phẩm đình đám để tăng độ nhận diện.