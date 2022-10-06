Netizen 'cắn đường' với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tay trong tay với Trần Triết Viễn, dân tình 'u mê' nhận xét có 'tướng phu thê'

Sao quốc tế 06/10/2022 15:46

Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu ngày càng nhận được nhiều đánh giá tích cực, đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả đoàn phim và diễn viên.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Trang Trĩ (Triệu Lộ Tư đảm nhận) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn đảm nhận). 

Netizen 'cắn đường' với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tay trong tay với Trần Triết Viễn, dân tình 'u mê' nhận xét có 'tướng phu thê' - Ảnh 1

Với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn là hai diễn viên trẻ, sở hữu lượng fan đông đảo, bộ phim hiện đang nhận được sự quan tâm từ các mọt phim Hoa ngữ, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội. Những hình ảnh hậu trường cũng như tạo hình của các nhân vật liên tục được phía đoàn phim tung ra để giữ nhiệt cho bộ phim. 

Cách đây không lâu, hình ảnh mới của Triệu Lộ Tư tại hậu trường phim nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Cụ thể, nữ chính Tang Trĩ vô cùng đáng yêu khi tết tóc hai bên. Tạo hình lần này giúp mỹ nhân sinh năm 1998 trở nên trẻ trung, phù hợp với hình tượng nhân vật.

Netizen 'cắn đường' với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tay trong tay với Trần Triết Viễn, dân tình 'u mê' nhận xét có 'tướng phu thê' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều lời khen trong tạo hình lần này. 

Bên cạnh đó, dân tình cũng không khỏi "u mê" với loạt ảnh, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn xuất hiện tay trong tay đầy tình cảm. Trần Triết Viễn đi đằng trước, dắt tay Triệu Lộ Tư theo sau vô cùng ngọt ngào. Thậm chí, nhiều netizen còn nhận xét rằng, ở nhiều góc máy, khuôn mặt của cặp đôi còn có "nét phu thê", rất có cảm giác couple. 

Netizen 'cắn đường' với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tay trong tay với Trần Triết Viễn, dân tình 'u mê' nhận xét có 'tướng phu thê' - Ảnh 3
Khoảnh khắc hậu trường đáng yêu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn.

Thời gian trước, khi mới bắt đầu khai máy, cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đều phải đón nhận những lời chê bai tiêu cực từ khán giả vì khác xa tạo hình. Hiện tại đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chịu khó thay đổi tạo hình sau khi bị netizen chê bai trước đó. Từ những hình ảnh mới, người hâm mộ nhận xét visual của 2 diễn viên chính không hề gây thất vọng, giống 80% nhân vật trong truyện tranh. Khán giả còn "quay xe" khi nhận xét rằng cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đứng cạnh nhau tao cảm giác ngọt ngào, rất có không khí thanh xuân vườn trường. Điều này chính là một tín hiệu đáng mừng với cả đoàn làm phim nói chung và cặp đôi diễn viên chính nói riêng. 

Netizen 'cắn đường' với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư tay trong tay với Trần Triết Viễn, dân tình 'u mê' nhận xét có 'tướng phu thê' - Ảnh 4

Một số bình luận của khán giả: "Trần Triết Viễn thật sự là dễ tạo cảm giác couple lắm, xem bộ nào cũng muốn ship với nữ chính ấy. Ngọt ngào quá đi"; "Phim này mấy tạo hình trước thì thấy không đẹp nhưng ngược lại, mấy tạo hình leak gần đây thì quá ổn luôn ấy chứ. Nhìn Triệu Lộ Tư trẻ trung, xinh xắn như Tang Trĩ bước ra từ truyện rồi còn gì"...

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực…

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