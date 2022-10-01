Thương Lan Quyết và những con số tạo nên thành công ngoài mong đợi

Sao quốc tế 01/10/2022 17:39

Ít ai biết bộ phim Thương Lan Quyết đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được sự thành công như hiện tại.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương, phim Thương Lan Quyết ngay từ đầu đã sở hữu nội dung chặt chẽ và hấp dẫn. Mặc dù không hội tụ những tên tuổi hàng đầu, những lưu lượng hàng top quen mặt với khán giả, Thương Lan Quyết sở hữu dàn diễn viên khá mới, được đánh giá cao về nhan sắc và mức độ hợp vai. Trong đó, nổi bật nhất dĩ nhiên là nam, nữ chính do Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân đảm nhận.  

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Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để cho ra lò được một bộ phim chất lượng như hiện tại, đoàn làm phim Thương Lan Quyết đã phải sửa đi sửa lại kịch bản tới 19 lần, trải qua 8 cuộc họp kịch bản, cộng với 4 tháng quay phim trong suốt 3 năm trời ròng rã. 

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ra mắt vào tháng 8, Thương Lan Quyết đã đạt thành tích cực tốt, các chỉ số truyền thông liên quan đến dự án rất khả quan. Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, bộ phim đạt được hơn 530.000 người đánh giá 7,9/10 điểm chất lượng trên trang Douban. Bộ phim không chỉ thành công ở Trung Quốc mà cả trên các nền tảng phát trực tuyến nước ngoài.

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Bên cạnh diễn viên chính là Ngu Thư Hân (vai diễn Hoa Lan Nhỏ), còn Vương Hạc Đệ hóa thân thành Đông Phương Thanh Thương, sự tham gia diễn xuất vượt trội của Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình,... cũng góp phần không nhỏ vào thành công của Thương Lan Quyết.

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, vốn không được khán giả mong đợi quá nhiều thế nhưng vừa lên sóng Thương Lan Quyết đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Cũng vì lẽ đó, mà sau khi Thương Lan Quyết hạ màn, đã từng xuất hiện tin đồn nhà sản xuất sẽ quay tiếp phần 2. 

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