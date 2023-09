Tên tiếng Anh của loạt phim Hoa ngữ siêu hot: Trần Tình Lệnh sâu sắc đến bất ngờ, Thương Lan Quyết, Đông Cung nghe thôi đã thấy phì cười!

Điểm qua tên tiếng Anh của loạt phim Hoa ngữ nổi tiếng sau, có tên thì sâu sắc, có tên đọc lên thì lại rất buồn cười.

Với sự lan tỏa rộng rãi thì nhiều phim truyền hình Hoa ngữ đã được đưa lên nền tảng Netflix. Và dĩ nhiên ngoài tên gốc ra thì tên tiếng Anh là yếu tố không thể thiếu khi có mặt trên nền tảng này. Cùng điểm qua một vài tên tiếng Anh của các phim Hoa ngữ siêu hot sau đây.

Trần Tình Lệnh đã nổi tiếng khắp châu Á và đưa tên tuổi Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác lên hàng đỉnh lưu. Bộ phim còn có tên tiếng Anh là The Untamed, nghĩa là vùng đất còn hoang sơ, chưa được khai phá. Ai nấy khi đọc tên này đều liên tưởng đến chương đầu tiên trong nguyên tác kể về ngày tháng phiêu diêu rong ruổi của Ma Đạo Ngụy Vô Tiện.

Bộ phim còn có tên tiếng Anh là The Untamed, nghĩa là vùng đất còn hoang sơ, chưa được khai phá. Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết với sự góp mặt của Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ.

Dù tên gốc khá đáng yêu là Thương Lan Quyết nhưng tên tiếng Anh của bộ phim lại mang một sắc thái khá trung tính. Love Between Fairy and Devil (Tình Yêu Giữa Tiên Nữ Và Ác Quỷ), rõ ràng tên đã khái quát phần nào xuất thân của cả hai nhân vật chính. Mặc dù không hề sai so với nội dung phim nhưng netizen nghe đến đều cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đông Cung có tên tiếng Anh là Goodbye my Princess (Tạm Biệt, Công Chúa Của Tôi) Ảnh: Internet

Một trường hợp nữa tuy rất hợp lí nhưng vô cùng buồn cười giống Thương Lan Quyết nữa đó là tên tiếng Anh của Đông Cung. Với diễn biến ngược luyến bi thương từ đầu đến cuối phim thì cái tên Goodbye my Princess (Tạm Biệt, Công Chúa Của Tôi) hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu, ngược lại còn khiến đa số fan phim hiểu lầm đây là một bộ ngôn tình ngọt ngào nào khác.

