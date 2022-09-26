Quan Hiểu Đồng diện trang phục 'cực cháy' trong sự kiện, nhưng thu hút nhất vẫn là điều này

Mặc dù có rất nhiều ngôi sao đến tham dự sự kiện này nhưng Quan Hiểu Đồng thu hút mọi ánh nhìn với đôi chân dài miên man, nuột nà đến ngỡ ngàng
- Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng 6 năm liên tục
- Khi Quan Hiểu Đồng và Mộng Khiết khi đứng chung một khung hình càng lộ rõ bức tường giữa diễn viên và thần tượng
Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã tham dự một sự kiện của một nhãn hàng, và sắc đẹp nổi bật của cô đã thu hút nhiều sự chú ý. Mặc dù có rất nhiều ngôi sao đến tham dự sự kiện này nhưng Quan Hiểu Đồng thu hút mọi ánh nhìn với đôi chân dài miên man, nuột nà đến ngỡ ngàng. Cô nhận được nhiều lời khen và trầm trồ của khán giả.
Quan Hiểu Đồng mặc một bộ đồ màu hồng với mái tóc tạo kiểu tinh tế, đôi môi đỏ mọng như lửa lộ ra một chút gợi cảm. Trong trang phục giấu quần, nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn thon dài, rất bắt mắt, cũng như chấp tất cả "ống kính" từ mọi phía.
Gần đây, chuyện tình của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm lại tiếp tục nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Lộc Hàm hiện là một trong "tứ đại lưu lượng" đang ở đỉnh cao sự nghiệp và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất dàn sao nam 9X. Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng được ưu ái gọi là "em gái quốc dân".
Người hâm mộ khắp nơi gửi nhiều lời chúc đến cặp đôi và mong họ sẽ tính đến chuyện trăm năm trong thời gian sớm nhất.