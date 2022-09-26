Quan Hiểu Đồng diện trang phục 'cực cháy' trong sự kiện, nhưng thu hút nhất vẫn là điều này

Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã tham dự một sự kiện của một nhãn hàng, và sắc đẹp nổi bật của cô đã thu hút nhiều sự chú ý. Mặc dù có rất nhiều ngôi sao đến tham dự sự kiện này nhưng Quan Hiểu Đồng thu hút mọi ánh nhìn với đôi chân dài miên man, nuột nà đến ngỡ ngàng. Cô nhận được nhiều lời khen và trầm trồ của khán giả.

Quan Hiểu Đồng mặc một bộ đồ màu hồng với mái tóc tạo kiểu tinh tế, đôi môi đỏ mọng như lửa lộ ra một chút gợi cảm. Trong trang phục giấu quần, nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn thon dài, rất bắt mắt, cũng như chấp tất cả "ống kính" từ mọi phía.