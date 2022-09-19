Nền tảng nổi tiếng đăng bài tố bị 'vong ân bội nghĩa', dân tình hoang mang khi Thương Lan Quyết bị réo tên

Thương Lan Quyết khiến netizen hoang mang khi bị gọi tên trước bài đăng đầy ẩn ý của Iqiyi.

Mới đây, tài khoản tích xanh của Iqiyi đã đăng bài viết có nội dung gây tò mò. Cụ thể, nền tảng này chỉ viết vỏn vẹn vài chữ: "Vong ân phụ nghĩa mới là chuyện bình thường".

Dòng chia sẻ dù có nội dung ngắn gọn nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Bên cạnh đó, Iqiyi vừa đăng bài được một lúc thì đã xóa đi. Tuy nhiên, bài viết vẫn bị một số người chụp lại và tỏ ra hoang mang hơn bao giờ hết.

Bài đăng của Iqiyi - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, Iqiyi đang cố tình ám chỉ đối tượng hoặc đoàn phim nào đó vong ân phụ nghĩa. Đồng thời, dân tình cũng liệt kê ra một loạt bộ phim được phát sóng tại nền tảng này.

Thời gian gần đây, Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ chủ diễn đã được chiếu trên Iqiyi. Tác phẩm này liên tục được đánh giá cao và có danh tiếng rất tốt. Chính vì vậy việc Thương Lan Quyết được Iqiyi chỉ đến là rất cao.

Thương Lan Quyết bất ngờ bị fan réo tên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi đăng bài rồi xóa, Iqiyi cũng không có bất kỳ hoạt động nào khác. Vì thế, việc réo tên bộ phim của Ngu Thư Hân vẫn là hành động một chiều từ phía cộng đồng mạng.

Bộ phim huyền huyễn này dù ra mắt sau nhưng đã đánh bại cả Trầm Vụn Hương Phai chiếu trên Youku. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thu về lượng lớn người hâm mộ, độ nhận diện cũng ngày càng cao.

Trong buổi fan meeting Thương Lan Quyết, các fan đã thực hiện hoạt động tiếp ứng cực kỳ hoành tráng. Cụ thể, người hâm mộ tổ chức nhiều hoạt động như bắn pháo hoa, chiếu hình ảnh trên đèn led và ga tàu điện ngầm, cầm băng rôn phủ kín nơi diễn ra sự kiện... Điều này cho thấy tình yêu to lớn của người hâm mộ dành cho Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ và cả đoàn phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nen-tang-noi-tieng-dang-bai-to-bi-vong-an-boi-nghia-dan-tinh-hoang-mang-khi-thuong-lan-quyet-bi-reo-ten-504650.html