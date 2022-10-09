Triệu Lộ Tư ngày càng đẹp trong tạo hình mới Vụng Trộm Không Thể Giấu, fan háo hức nóng lòng chờ phim ra mắt

Sao quốc tế 09/10/2022 10:44

Hình ảnh hậu trường mới nhất liên tục được tung ra khiến fan hâm mộ Vụng Trộm Không Thể Giấu ngày càng háo hức đến ngày phim ra mắt.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên tác giả Trúc Dĩ, đặc biệt quy tụ dàn sao trai xinh giá đẹp của C-biz. Đây là tác phẩm được khán giả vô cùng đón chờ, vì bộ tiểu thuyết có lượng người đọc cực kỳ lớn, cùng lượng fan nguyên tác cực kỳ hùng hậu. Vậy nên khi có thông tin Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viết sẽ đảm nhiệm bộ đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn.

Triệu Lộ Tư ngày càng đẹp trong tạo hình mới Vụng Trộm Không Thể Giấu, fan háo hức nóng lòng chờ phim ra mắt - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư sẽ kết hợp với Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Trước sức hút của bộ phim trên các trang mạng xã hội, đoàn làm phim cũng liên tục cập nhật những hình ảnh ghi lại hậu trường và nhanh chóng trở thành chủ đề hot được các mọt phim quan tâm. Mới đây, một vài hình ảnh của Triệu Lộ Tư trên phim trường Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được cư dân mạng đăng tải và chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng.

Triệu Lộ Tư ngày càng đẹp trong tạo hình mới Vụng Trộm Không Thể Giấu, fan háo hức nóng lòng chờ phim ra mắt - Ảnh 2

Mặc dù chất lượng hình ảnh khá thấp nhưng cư dân mạng đều tấm tắc công nhận với tạo hình trưởng thành của nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư đảm nhận trông rất ngọt ngào, dịu dàng, nữ tính. Nhiều khán giả cũng bất ngờ cho rằng, đây đích thị là vai diễn được "đo ni đóng giày" cho mỹ nhân 1998. 

Triệu Lộ Tư ngày càng đẹp trong tạo hình mới Vụng Trộm Không Thể Giấu, fan háo hức nóng lòng chờ phim ra mắt - Ảnh 3

Ngay sau khi những hình ảnh trên được tung ra, Triệu Lộ Tư đã nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Cô nàng ghi điểm bởi làn da trắng sáng, mịn màng cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Có thể thấy, khác với thời điểm vừa bắt đầu ghi hình, tạo hình của Triệu Lộ Tư còn nhiều tranh cãi, đến hiện tại, nữ diễn viên ngày càng nhận được nhiều lời khen hơn, nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. 

Triệu Lộ Tư ngày càng đẹp trong tạo hình mới Vụng Trộm Không Thể Giấu, fan háo hức nóng lòng chờ phim ra mắt - Ảnh 4

Vụng Trộm Không Thể Giấu là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mặc dù gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mới khai máy nhưng không thể phủ nhận sức hút của dự án này ở thời điểm hiện tại. 

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