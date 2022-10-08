Điểm danh 5 bộ phim giúp Triệu Lộ Tư 'lên như diều gặp gió' trong sự nghiệp của mình

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 trở đi, "thánh nữ xuyên không" của Cbiz đã quyết tâm rũ bỏ hình tượng “hài nữ” để trở nên nghiêm túc hơn với loạt phim truyền hình được đầu tư chỉn chu, có chiều sâu và mang giá trị nghệ thuật nhiều hơn là tính giải trí .

Triệu Lộ Tư , sinh năm 1998, nằm trong top diễn viên đang được kỳ vọng là tiểu Hoa đán tương lai của Cbiz. Cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2017. Chỉ trong vòng 5 năm, nữ diễn viên đã sở hữu hàng chục bộ phim nổi tiếng chiếm được tình cảm của nhiều khán giả. Phim của Triệu Lộ Tư có đến hơn nửa thuộc thể loại cổ trang, xuyên không vì vậy khán giả thường gọi cô là "thánh nữ xuyên không".

Triệu Lộ Tư ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả ở những vai diễn tràn đầy năng lượng và mang đậm nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu dù là phim cổ trang hay hiện đại. Hãy cùng điểm qua những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng này nhé!

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Bộ phim kể về Lạc Phi Phi (Triệu Lộ Tư) là một cô gái ở thế kỷ XXI. Trong một lần vội vàng đi đến buổi biểu diễn của thần tượng đã xảy ra một chút sự cố khiến cô vô tình xuyên không tới Hoàng Đạo quốc, một đất nước xa xôi và bí ẩn. Tại đây, cô trở thành người đứng đầu của phe phản diện yếu thế, thường xuyên đấu đá với 12 tinh chủ, gây ra bao tình huống dở khóc dở cười. Cô nàng tinh nghịch này đã quậy tung cả vương quốc, tới nỗi thành bạn thân của các cai ngục vì ra vào nơi này như cơm bữa.

Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta hẳn là bệ phóng đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư đến gần hơn với công chúng. Khi xem phim, khán giả đã rất ấn tượng với cô gái này bởi diễn xuất hồn nhiên, lém lỉnh cùng sự kết hợp ăn ý với Cốc Gia Thành. Dù là bộ phim đầu tiên đóng vai chính nhưng Triệu Lộ Tư đã để lại ấn tượng rất tốt với hội mọt phim Hoa ngữ, thậm chí nhân vật Lạc Phi Phi còn được đánh giá là sinh ra để dành cho mỹ nhân 1998 nữa đấy.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Năm 2020 có lẽ là năm mà Triệu Lộ Tư đạt nhiều may mắn trong sự nghiệp. Việc được lựa chọn vào vai chính trong bộ phim bom tấn “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” là bước ngoặt mới của nữ diễn viên trẻ. Đây là một tác phẩm do đạo diễn Tra Truyền Nghị thực hiện - người được cho là khá “mát tay” với nhiều thể loại phim, trong đó có phim cổ trang, trở về xuyên không. Và cũng chính nhờ sự tinh tế trong kịch bản mà lần này, Triệu Lộ Tư tiếp tục ghi dấu ấn trong việc thu hút người hâm mộ.

Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Tiểu Thiên - một nhà biên kịch tài ba. Thời điểm viết kịch bản về một tác phẩm đầy tâm huyết, cô không may trở về xuyên không ở trong chính tác phẩm của mình. Tiểu Thiên vô tư, trong sáng hay gây náo loạn đông cung do Triệu Lộ Tư diễn xuất khiến người xem không khỏi thích thú, bất ngờ khi theo dõi từng tập phim. Nhiều fan hâm mộ không ngại gọi nữ diễn viên là “tiểu hoa đán”, thế hệ kế cận thay cho những nữ diễn viên gạo cội như Xa Thi Mạn, Thái Thiếu Phân, Tần Lam…

Trường Ca Hành

Trường Ca Hành được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Hạ Đạt cùng sự tham gia của những cái tên "hot hòn họt" làng giải trí xứ Trung như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư…Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Lý Lạc Yên - em gái Lý Trường Ca. Tuy chỉ là nhân vật được biên kịch thêm vào, đất diễn không nhiều nhưng hành trình trưởng thành của cô ấy thực sự rất ấn tượng. Từ nàng tiểu bạch thỏ trời sinh nhát gan nhưng vì bảo muốn bảo vệ mọi người xung quanh mà Lý Lạc Yên luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ.

Lý Lạc Yên là vai diễn đánh dấu một sắc màu mới của Triệu Lộ Tư, cũng có thể coi là bước chuyển mình thành công của cô. Netizen khen ngợi cô nàng rất biết cách bộc lộ cảm xúc vui buồn hờn giận hay đau thương qua ánh mắt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Trường Ca Hành có thể thành công được như vậy là do một phần công sức của Triệu Lộ Tư đó.

Vai Lạc Yên của Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành thực sự cực kỳ "bánh cuốn" và có rất nhiều câu thoại để đời. Nhất là màn tương tác tạo ra phản ứng hóa học ngoài mong đợi của cô với Lưu Vũ Ninh cũng đã giúp bộ phim hút thêm lượng lớn khán giả.

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử kể về Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư), con gái của Tang tướng quân, lớn lên ở quân trang nơi biên giới nên tính tình giống con trai. Tang Kỳ không biết nấu nướng hay thêu thùa may vá, cô chỉ giỏi võ.

Khi vào kinh thành, Tang Kỳ phải thực hiện nhiệm vụ: Đưa túi thơm cho Yến Vân Chi, một thầy giáo tại Quốc Tử Giám và mời chàng theo mình chơi hội lồng đèn. Nếu nhiệm vụ bất thành, cô sẽ phải hát tại lễ hội, trong khi Tang Kỳ hát cực tệ. Vậy là để tiếp cận Yến Vân Chi, Tang Kỳ đành theo học tại Quốc Tử Giám.

Bộ phim khi được phát sóng cũng tạo nên "cơn sốt" không nhỏ, đặc biệt là vai diễn của Triệu Lộ Tư. Ở Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, khán giả nhận xét lối diễn xuất của Triệu Lộ Tư đã tốt hơn rất nhiều, đồng thời cô nàng cũng thể hiện tròn vai, các nét tính cách nhân vật.

Đặc biệt cách trang điểm của cô phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển của Trung Quốc. Trang phục của Triệu Lộ Tư trong phim vô cùng đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và hoa văn, một tập có thể thay liên tục nhiều bộ khác nhau.

Tinh Hán Xán Lạn

Đây là dự án phim cổ trang của đạo diễn Phí Chấn Tường được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chủ diễn. Nội dung chính xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa tướng quân trẻ Lăng Bất Nghi và tứ nương tử Trình gia Trình Thiếu Thương. Bên cạnh đó, phim càng thêm hấp dẫn khi đang xen giữa yếu tố bi hài trong câu chuyện về tình yêu, tình thân, nghĩa nước thù nhà.

Bộ phim đã nhận về rất nhiều lời khen dành cho cặp đôi chính. Trong đó, Triệu Lộ Tư đã mang đến nhiều tiếng cười và cả những giọt nước mắt khi thể hiện khá tròn trịa hình tượng nhân vật Trình Thiếu Thương với tính cách ngoan cường, có thù tất báo nhưng cũng hết lòng với người yêu thương nàng. Chuyển biến tâm lý nhân vật từ khi còn là một đứa trẻ bất kham, nhiều mánh khóe đến một người trưởng thành, hành xử cẩn trọng được nữ diễn viên xinh đẹp diễn xuất tự nhiên khiến người xem phải đồng cảm và như được sống trong câu chuyện ấy.