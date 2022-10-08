Theo đó, chỉ sau 5 năm vài nghề, nữ diễn viên được Datawin công nhận là lưu lượng đứng đầu thế hệ tiểu hoa 95 hiện nay. Triệu Lộ Tư thậm chí còn vượt mặt loạt tiểu hoa đình đám của Cbiz như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí là cả Triệu Lệ Dĩnh trên danh sách chủ đề của diễn viên nữ và vai diễn cao nhất trên Douyin.

Có thể nói, sự nghiệp Triệu Lộ Tư trong năm 2022 "lên như diều gặp gió". Không chỉ có vai diễn được công nhận, cô nàng còn lập loạt thành tích cực kỳ đáng nể.

Sau hai vai diễn thành công vang dội trong năm nay là Trình Thiếu Thương của Tinh Hán Xán Lạn và Bạch Phong Tịch của Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư xuất sắc thăng cấp từ "nữ chính webdrama kinh phí thấp" thành diễn viên chiếm phiên 1 trong hàng loạt dự án lớn. Đặc biệt, vai Trình Thiếu Thương đã giúp cô nàng thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng.

Sự thành công vượt trội này giúp Triệu Lộ Tư trở thành ngôi sao kiếm tiền khủng hàng đầu làng giải trí. Các blogger xứ Trung tiết lộ nữ diễn viên được trả cát - xê đóng phim tương đương với sao tuyến 1. Phí quảng cáo của Triệu Lộ Tư cũng thuộc top cao nhất trong ngành.

Có thể nói mỗi bộ phim Triệu Lộ Tư có thể kiếm hàng chục triệu tệ (tương đương từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng), những hợp đồng quảng cáo, phí livestream cũng rất cao, thuộc cấp siêu sao trong Cbiz.

Với con số cực kỳ ấn tượng này khiến fan cũng bị "sốc". Bởi đây là số tiền cát - xê mà dàn hoa đán "lưu lượng" như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh... phải "lăn xả" nhiều năm trong nghề, có nhiều tác phẩm hot mới có được.

Theo Sina, nhờ thành công của Tinh hán xán lạn giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A. Bên cạnh đó, bộ phim Vụng trộm không thể giấu mà Triệu Lộ Tư đang quay cũng trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Dù các vai diễn của Triệu Lộ Tư vẫn có khuyết điểm nhưng không thể phụ nhận các vai diễn của cô trong năm nay đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Nữ diễn viên là ngôi sao có bước nhảy vọt thành công nhất làng giải trí hiện nay.