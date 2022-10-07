Quan Hiểu Đồng đẹp 'động lòng người' với phong cách mới lạ trên bìa tạp chí

Hình ảnh Quan Hiểu Đồng trong tạo hình cô gái bộ lạc khiến nhiều người phải xao xuyến.

Sinh năm 1997, Quan Hiểu Đồng xuất thân là diễn viên nhí, bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi và được mệnh danh là "con gái quốc dân". Ngay từ khi còn bé, cô đã tham gia vào hàng loạt các bộ phim truyền hình đình đám. Cùng với đó là nhan sắc thanh tao, đậm chất cổ điển, pha giữa sự ngọt ngào và quyến rũ giúp Quan Hiểu Đồng sở hữu đầy đủ yếu tố để được xem là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán" thế hệ mới.

Mới đây ngày 6/10, phòng làm việc của Quan Hiểu Đồng đã tung ra bộ ảnh cô xuất hiện trên trang bìa số tháng 10 Tạp chí LIFESTYLE. Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng với tạo hình một cô thiếu nữ bộ lạc vô cùng xinh đẹp, mới lạ. Hình ảnh lần này của Quan Hiểu Đồng làm khán giả "đứng ngồi không yên" vì quá đẹp. Để phù hợp với chủ đề của buổi chụp hình, Quan Hiểu Đồng đã uốn xoăn xù mái tóc, đồng thời thêm một chiếc đai trán làm điểm nhấn.

Quan Hiểu Đồng thể hiện sự phóng khoáng, hoang dã trong cách ăn mặc của mình ở ấn phẩm này. Về trang phục, nữ diễn viên liên tục thay đổi phong cách, lúc dịu dàng, cổ điển nhưng cũng có lúc hoang dã, đầy ấn tượng. Mỹ nhân 9X đầy khí chất sang chảnh, phong thái chuyên nghiệp khi diện những chiếc áo nhiều màu sắc nổi bật, lúc thì diện áo da với quần dài, lúc thì kết hợp váy len nhiều màu sắc hoặc chơi nguyên một bộ màu hồng đầy cá tính. Còn về cách trang điểm, bạn gái Lộc Hàm chọn cho mình cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng điểm nhấn lại là đôi mắt, giúp cho cô có chiều sâu và mang một chút hoang dã trong đó. Một số bức ảnh khác, cô nàng lại thể hiện sự năng động, có cách tạo dáng đặc biệt, gương mặt đầy khí chất và phong thái lạnh lùng. Style cô thiếu nữ bộ lạc trong bức ảnh này của nữ diễn viên 9x gây ấn tượng với thần thái sắc lẹm. Trong bộ ảnh này, cô còn có thêm 2 chú chó to lớn, lông xù kết hợp làm "bạn diễn". Sự chuyên nghiệp qua cách tạo dáng cũng như sự tự tin trước ống kính của Quan Hiểu Đồng đã nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-hieu-dong-dep-dong-long-nguoi-voi-phong-cach-moi-la-tren-bia-tap-chi-510992.html