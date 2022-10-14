Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng?

2. Bộ phim "An lạc truyện" do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính tháng 11 lên sóng.

4. Cư dân mạng hiện đang nghi vấn Triệu Kim Mạch là nữ thần Kim Ưng năm nay, diễn xuất của cô ấy trong Khai Đoan và Thiếu Niên Phái rất tốt, Triệu Lộ Tư cũng đang tranh giành vị trị này.

3. Ba giải thưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ sẽ được tổ chức trao giải trong tháng 11: Phi Thiên, Kim Ưng, Kim Kê.

5. Quan Hiểu Đồng nói rằng 28 tuổi sẽ kết hôn, Lộc Hàm đã cầu hôn cô ấy.

6. Đài Mango năm 2022 đã quay tổng cộng 4 bộ phim cấp S+ (phim trọng điểm), trong đó Lý Hiện đã giành hai vai nam chính của các bộ phim "Đi đến nơi có gió" và "Khi những vì sao toả sáng".

7. Phía công ty đối xử với Chúc Tự Đan rất tốt, kịch bản nữ chính đến liên tiếp, những kịch bản mà Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba không xem sẽ đưa cho cô ấy đầu tiên.

8. Đoàn đội Cúc Tịnh Y mấy năm gần đây không làm ra thành tích gì tốt, kế hoạch phát triển có vấn đề, tài nguyên thương vụ và phim ảnh đều không có tiến bộ.

9. Nam chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp Thiên không tiếp xúc với Dương Dương, nam nữ chính đã định Trần Hiểu và Lưu Thi Thi, sau khi bản Nguyệt Hồng Thiên đóng máy sẽ bắt đầu.

10. Phim điện ảnh "Chiếu minh thương điếm" chuyển thể từ truyện tranh do Dương Tử và Vương Nhất Bác đóng chính tháng 11 khai máy.

11. Lý Thấm hiện nay đã để ý tâm sự nghiệp hơn nhiều, sẽ chủ động giành tài nguyên.

12. Công ty Vương Hạc Đệ vì muốn kiếm tiền nhanh nên khi cậu ấy hồng đã ký không ít đại ngôn ngắn hạn, điều này khiến bên trên phía điều tra rất để ý cậu ấy.

13. Khách mời tại tiệc Kim Ưng: Tiêu Chiến, Vương Tuấn Khải, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Hạc Đệ.

14. Vương Nhất Bác rất rõ ràng đối với kế hoạch phát triển của bản thân, không có ý định mãi đi theo đường thần tượng - lưu lượng, anh ấy có cổ phần ở Nhạc Hoa, một khi chuyển sang phái thực lực thành công sẽ lên làm ông chủ.

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