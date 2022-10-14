Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng?

Sao quốc tế 14/10/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cổ Lực Na Trát vừa mất một tài nguyên điện ảnh.

2. Bộ phim "An lạc truyện" do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính tháng 11 lên sóng.

3. Ba giải thưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ sẽ được tổ chức trao giải trong tháng 11: Phi Thiên, Kim Ưng, Kim Kê. 

4. Cư dân mạng hiện đang nghi vấn Triệu Kim Mạch là nữ thần Kim Ưng năm nay, diễn xuất của cô ấy trong Khai Đoan và Thiếu Niên Phái rất tốt, Triệu Lộ Tư cũng đang tranh giành vị trị này. 

5. Quan Hiểu Đồng nói rằng 28 tuổi sẽ kết hôn, Lộc Hàm đã cầu hôn cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng? - Ảnh 1

6. Đài Mango năm 2022 đã quay tổng cộng 4 bộ phim cấp S+ (phim trọng điểm), trong đó Lý Hiện đã giành hai vai nam chính của các bộ phim "Đi đến nơi có gió" và "Khi những vì sao toả sáng".

7. Phía công ty đối xử với Chúc Tự Đan rất tốt, kịch bản nữ chính đến liên tiếp, những kịch bản mà Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba không xem sẽ đưa cho cô ấy đầu tiên. 

8. Đoàn đội Cúc Tịnh Y mấy năm gần đây không làm ra thành tích gì tốt, kế hoạch phát triển có vấn đề, tài nguyên thương vụ và phim ảnh đều không có tiến bộ. 

9. Nam chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp Thiên không tiếp xúc với Dương Dương, nam nữ chính đã định Trần Hiểu và Lưu Thi Thi, sau khi bản Nguyệt Hồng Thiên đóng máy sẽ bắt đầu. 

10. Phim điện ảnh "Chiếu minh thương điếm" chuyển thể từ truyện tranh do Dương Tử và Vương Nhất Bác đóng chính tháng 11 khai máy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng? - Ảnh 2

11. Lý Thấm hiện nay đã để ý tâm sự nghiệp hơn nhiều, sẽ chủ động giành tài nguyên.

12. Công ty Vương Hạc Đệ vì muốn kiếm tiền nhanh nên khi cậu ấy hồng đã ký không ít đại ngôn ngắn hạn, điều này khiến bên trên phía điều tra rất để ý cậu ấy.

13. Khách mời tại tiệc Kim Ưng: Tiêu Chiến, Vương Tuấn Khải, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Hạc Đệ.

14. Vương Nhất Bác rất rõ ràng đối với kế hoạch phát triển của bản thân, không có ý định mãi đi theo đường thần tượng - lưu lượng, anh ấy có cổ phần ở Nhạc Hoa, một khi chuyển sang phái thực lực thành công sẽ lên làm ông chủ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Vương Nhất Bác Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ sao châu á

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