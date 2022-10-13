Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

2. Phim cổ trang thể loại cưới trước yêu sau “Hầu Môn Hữu Hỉ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhất Lịch Sa: Nữ chính xác định Tiêu Yến, nam chính đang tiếp xúc La Vân Hi và Dương Húc Văn.

1. "Thần Ẩn" sẽ do Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên hợp tác, tư bản đề Triệu Lộ Tư nhất phiên.

4. “Xuân Nhật Yến” do Tencent sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song: Nữ chính Chương Nhược Nam, nam chính là Vương An Vũ, không phải Tiêu Chiến.

3. Trương Hàn tìm bên thứ 3 giúp xóa những từ khóa tìm kiếm tiêu cực, nhưng Sina nghe tới Trương Hàn liền từ chối.

5. Vương Kinh Hoa không hài lòng với việc Tôn Di lấy nhà chồng cũ ra làm đề tài, bà ấy đã gửi lời cảnh cáo tới phía Tôn Di.

6. Danh sách phim dự kiến ăn khách trong năm tới: Dã Man Sinh Trường (Triệu Lệ Dĩnh), Nguyệt Ca Hành (Trương Bân Bân, Từ Lộ), Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách), Phù Đồ Duyên (Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ), Điên Cuồng (Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Lý Nhất Đồng).

7. Đàm Tùng Vận đã chia tay bạn trai vào năm ngoái.

8. Tạo hình cổ trang của Nhậm Gia Luân rất đẹp nên anh ấy hầu như nhận được các kịch bản phim cổ trang. Tuy tài nguyên không thiếu nhưng lại thiếu phim chính kịch. Nhất là anh ấy còn có vấn đề về giọng gốc, các tài nguyên chính kịch có yêu cầu cao hơn về mặt này.

9. Bộ phim “Ngọc Cốt Dao” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Chu Nhan” của tác giả Thương Nguyệt do Tencent Video sản xuất (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đóng chính) sẽ nhảy dù lên sóng vào tháng 10.

10. Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh cho vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022.

11. Ngoài “Chuyện Của Hoa Hồng”, Lưu Diệc Phi còn có một bộ phim truyền hình hiện đại là đề tài xuyên không.

12. Nam chính của "Xuân Nhật Yến" là Vương An Vũ. Đoàn đội Vương An Vũ vốn muốn quảng bá hình tượng soái ca trong tạo hình cổ trang cho cậu ấy.

13. Khả năng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư hợp tác lần nữa là rất thấp.

14. Phim của Lý Dịch Phong giờ không thể chiếu. Vì khi quay mấy bộ gần đây anh ấy không kiểm soát được cân nặng của mình, hậu kỳ phải chỉnh sửa rất cực.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.