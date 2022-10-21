Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hẹn hò, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng tranh giành tài nguyên phim?

Sao quốc tế 21/10/2022 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba trong thời gian này tâm trạng rất tốt, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên.

2. Trần Hiểu về đời tư vẫn rất đáng tin cậy, chưa bao giờ chơi bời lêu lổng bên ngoài, rất ít giao du trong các quán rượu.

3. Đoàn đội của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn chưa bác bỏ tin đồn, trên thực tế, đoàn đội phía nam diễn viên không hoàn toàn đồng ý với việc hai người ở cùng nhau.

4. Đặng Luân đã có bạn gái, đối phương là người ngoài ngành giải trí. Cả hai đã tính đến chuyện kết hôn, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau nói chuyện.

5. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hẹn hò, họ cũng sẽ hạn chế để không đứng chung cùng một khung hình trong thời gian sắp tới. Dương Dương hai năm nay nghiêng về phim truyền hình hiện đại hơn, dự án cổ trang không phải là lựa chọn ưu tiên nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hẹn hò, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng tranh giành tài nguyên phim? - Ảnh 1

6. Dự án "Bảy Thanh Hung Giản" không có liên hệ gì với Thành Nghị. Việc Cung Tuấn nhận vai nam chính song song với Thành Nghị là hoàn toàn không thể xảy ra. Cung Tuấn đã được định ngay từ đầu.

7. Các thương hiệu mà trước đây Lý Dịch Phong làm đại ngôn hiện đang tìm đại diện mới. Một vài thương hiệu đang cân nhắc chọn giữa Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi.

8. Lý Băng Băng bây giờ thực sự rất ít khi đóng phim, cô hiện lui về hậu trường làm "sếp lớn". Ngoài ra, nữ diễn viên thỉnh thoảng vẫn nhận lời quay một số bộ phim.

9. Lí Hiện hiện tại rất thận trọng trong việc nhận kịch bản, sợ bị ảnh hưởng bởi nghệ sĩ lưu lượng.

10. Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng đã tranh nhau về vai nữ chính trong bộ phim truyền hình mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hẹn hò, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng tranh giành tài nguyên phim? - Ảnh 2

11. Chương Tử Di có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng không ảnh hưởng đến cô ấy, vẫn có nhiều kịch bản phim truyền hình và điện ảnh được giao đến tận nhà.

12. Trợ lí của La Vân Hi nấu canh bổ dưỡng cho anh ấy mỗi ngày và đôi khi cũng chia sẻ cho những người cùng đoàn phim.

13. Những hình ảnh ở sân bay của La Vân Hi bị phát tán trên mạng. Nhiều người quan tâm tới sức khoẻ của anh, cũng có nhiều người bắt bàn tán xấu về hình tượng của La Vân Hi.

14. Triệu Lộ Tư và Vương Kinh Hoa chuẩn bị hợp tác với nhau.

15. Một trong những kịch bản mới của Triệu Lệ Dĩnh là bộ phim truyền hình “Chủ Nghĩa Tình Yêu Thực Dụng”.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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