Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/10/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn liên lạc với nhau, Dương Tử trượt danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm 2022?

2. Bạch Lộc tham gia các bộ phim truyền hình, cũng có được thành tích nhất định trong những năm gần đây. Đoàn đội của cô ấy cảm thấy cô ấy hiện cũng xem như top đầu trong các tiểu hoa đồng lứa, chính vì vậy mà bây giờ họ muốn chỉ muốn đàm phán vai nữ chính cho cô ấy, việc đó giúp ích cho sự phát triển của cô ấy hơn.

1. Dương Tử gần đây rất bận rộn, cô ấy đang tiếp xúc với khá nhiều dự án phim điện ảnh.

4. "Ngọc Cốt Dao" của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn vốn dĩ sẽ lên sóng vào dịp Hè, nhưng Tencent đã thay đổi lịch chiếu của một số bộ phim, nhiều phim trong lịch chiếu Hè ban đầu sẽ không được lên sóng.

3. Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi vẫn đang trong quá trình kiện tụng kéo dài.

5. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư hiện tại không có liên lạc gì cả, họ đang bận rộn với các dự án riêng của bản thân và chỉ là "cặp đôi màn ảnh".

6. Bộ phim “Lấy danh nghĩa người con” của Chính Ngọ đã ra danh sách diễn viên: Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca, Vương Khải, Phùng Thiệu Phong.

7. Trần Phi Vũ rất coi trọng bộ phim truyền hình mới cùng với Trương Tịnh Nghi. Anh ấy rất có ý tưởng cá nhân về sự nghiệp, không đi theo con đường điện ảnh mà Trần Khải Ca đã vạch ra cho mình.

8. Thời điểm mà Vương Hạc Đệ tiếp xúc với bộ phim “Trêu nhầm” theo lời của người đại diện là vào tháng 7 nhưng khi đó đoàn phim vẫn đang xem xét giữa rất nhiều diễn viên. Hợp đồng chính thức được ký vào tháng 9, lúc này anh ấy đã nhờ vào bộ phim trước mà trở thành lưu lượng. Chính vì vậy mà cát-xê và đãi ngộ của anh trong hợp đồng cũng được cải thiện rất nhiều.

9. Nam chính của "Cục điều hành" đã thay đổi từ Trương Bân Bân thành La Tấn, sẽ khai máy vào giữa tháng 11.

10. Dương Tử trượt danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm 2022 bởi vì nàng tiểu hoa nhiều lần bị vạ lây bởi Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong khiến phim bị đắp chiếu vô thời hạn, bị gỡ xuống,…

11. Nhiều bộ trang phục cho các bộ phim truyền hình hiện đại mà Châu Dã đóng đều do cô ấy tự bỏ tiền túi ra mang vào đoàn.

12. Những mỹ nam lứa 95 do cư dân mạng bình chọn: Hứa Khải, Tống Uy Long, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Trần Triết Viễn, Trần Tinh Húc.

13. Dương Dương sau khi quay xong bộ phim về cứu hỏa không hề nghỉ ngơi liền nhập đoàn phim mới ở Hoành Điếm tiếp tục quay phim.

14. Bản thân Lộc Hàm rất "hút nhiệt", tuy ít xuất hiện nhưng chỉ cần việc liên quan cậu ấy đều có thể nhận được sự chú ý và quan tâm rất nhiều.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.