Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2022: Triệu Lộ Tư bất chấp giành vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022, quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã 'nguội lạnh'?

Sao quốc tế 15/10/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Phong Cảnh Nơi Đây" là dự án mà Địch Lệ Nhiệt Ba mới tiếp xúc gần đây.

2. Đối với sự nghiệp của Thẩm Nguyệt, cô không có chút tham vọng gì nhiều, cũng không muốn ép buộc bản thân phải nổi tiếng.

3. "Định Luật Tình Yêu 80/20" vừa có lịch chiếu là nam nữ chính đã chuẩn bị cho việc quảng bá thật rầm rộ. Nhưng do quá gây chú ý nên đã bị cảnh cáo, Tencent vội gỡ lịch chiếu xuống. Do đó, phim dù lên lịch chính thức rồi vẫn có thể bị gỡ. 

4. Dự án phim "Phiên Dịch Của Chúng Tôi" của đài Mango đã định Hồ Nhất Thiên và Tống Thiến đóng chính, khai máy vào tháng 11 sắp tới.

5. Triệu Lộ Tư muốn lấy được vị trí nữ thần Kim Ưng 2022. Gần đây cô ấy rất tích cực tặng quà các đạo diễn của nhà đài, còn muốn hợp tác cùng nhà đài đó nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2022: Triệu Lộ Tư bất chấp giành vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022, quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã 'nguội lạnh'? - Ảnh 1

6. Lưu Diệp đang chuẩn bị mở lớp đào tạo diễn xuất.

7. "Băng Vũ Hỏa" khiến nhà đầu tư lỗ vốn, vì thế quay xong đoàn làm phim đã mở bán trang phục của Trần Hiểu trong phim để gỡ vốn. Hành động này không được thông qua Trần Hiểu. 

8. Lưu Diệp đang chuẩn bị mở lớp đào tạo diễn xuất.

9. Quan hệ của Lưu Diệc Phi và cha nuôi đúng nghĩa cha nuôi. Bởi vì người cha nuôi này thích mẹ của Lưu Diệc Phi, ông ấy làm mọi cách để lấy lòng người đẹp, bao gồm cả việc tìm tài nguyên cho Lưu Diệc Phi. Mới đây mẹ và cha nuôi của Lưu Diệc Phi hợp tác mở công ty. 

10. Mối quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã nguội lạnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2022: Triệu Lộ Tư bất chấp giành vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022, quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã 'nguội lạnh'? - Ảnh 2

11. Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp xúc những dự án phim điện ảnh, đội ngũ của anh đang cẩn thận lựa chọn kịch bản.

12. Tỉnh Bách Nhiên dựa vào quan hệ của bạn gái mà nhận được không ít ưu ái. So với năm ngoái, lượng tạp chí anh ấy chụp đã tăng gấp đôi.

13. Châu Đông Vũ đang muốn tìm stylist mới, cô ấy không muốn lần nào tạo hình thảm đỏ của mình cũng bị cười chê.

14. Angela Baby muốn hợp tác với một diễn viên lớn trong bộ phim tiếp theo, cô ấy sẵn sàng từ bỏ vị trí.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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