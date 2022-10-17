Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đầu tư cùng nhau, Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao?

Sao quốc tế 17/10/2022 13:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngày 25/10, Địch Lệ Nhiệt Ba và Chu Á Văn sẽ tới Thành Đô để đọc kịch bản của phim "Nữ Cảnh Sát Trưởng".

2. Lưu Vũ Ninh muốn mời Lưu Thi Thi tham gia vào livestream của mình nhưng cô ấy đã từ chối.

3. “Chiếu sáng cửa hàng” do Dương Tử và Đinh Vũ Hề đảm nhận vai chính sẽ khai máy vào tháng 11 năm nay. Ngày 25/10 cả hai sẽ tới đoàn phim đọc kịch bản và thử tạo hình nhân vật.

4. “Nhân Sinh” do Lý Hiện và Xuân Hạ đóng chính đã xuất hiện trong danh mục phim sắp chiếu của Iqiyi.

5. Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong sẽ không quay lại với nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc riêng và dự định đầu tư cùng nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đầu tư cùng nhau, Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao? - Ảnh 1

6. Con của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm do cô ấy và mẹ cô ấy chăm sóc. Trương Vũ Kiếm không có bất kỳ tình cảm nào với đứa bé này. Ngô Thiến và La Vân Hi quan hệ không tệ, La Vân Hi hay mang món canh tẩm bổ khi quay phim cho Ngô Thiến.

7. 5 bộ phim phổ biến trong năm nay do cư dân mạng bình chọn: Khai Đoan (Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch), Lạp Tội Đồ Giám (Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai), Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu), Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư), Thương Lan Quyết (Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ)

8. Lưu Diệc Phi và Lý Hiện là bạn chơi golf của nhau.

9. Triệu Lộ Tư và Tăng Lê có mối quan hệ rất thân thiết, cả hai dự định cùng mở một quán trà ở Hoành Điếm.

10. Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao, chỉ cần trả đủ nhiều thì chất lượng sản phẩm tốt xấu đều không quan trọng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đầu tư cùng nhau, Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao? - Ảnh 2

11. Tình cảm giữa Đặng Siêu và Tôn Lệ rất ổn định, cả hai người gắn bó với nhau rất bền chặt Cuộc sống riêng tư của Đặng Siêu những năm gần đây khá yên tĩnh.

12. Chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 4” căn bản chưa từng tiếp xúc với Lưu Diệc Phi. Danh sách được đưa ra trước đây đều là dùng để thu hút lưu lượng cho chương trình.

13. Bộ phim “An lạc truyện” của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có khả năng sẽ được phát sóng vào tháng 11 năm nay.

14. Mức cát-xê đóng phim của Ngu Thư Hân sau khi “Thương lan quyết” được phát sóng đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên hệ riêng tư, Dương Mịch đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên hệ riêng tư, Dương Mịch đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cúc Tịnh Y Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ sao châu á

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