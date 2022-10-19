Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/10/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị gia đình thúc giục kết hôn, Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình?

1. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sang năm có cơ hội hợp tác lần hai, tuy nhiên vấn đề phiên vị không dễ đàm phán.

4. Trương Nghệ Hưng hiện tạm thời không có kế hoạch tham gia vào dự án phim mới, anh ưu tiên tổ chức biểu diễn concert. Ngoài ra, khả năng vào đoàn phim nửa đầu năm sau cũng không khả quan, bởi vì anh còn muốn tự sản xuất chương trình cho thực tập sinh ở công ty mình có cơ hội ra mắt và biểu diễn.

3. Tỉnh Bách Nhiên hiện tại rất coi trọng chất lượng công việc, nếu chất lượng không tốt thì anh tình nguyện nghỉ ngơi chứ không muốn nhận công việc kéo thấp danh tiếng của mình.

5. Gia đình của Địch Lệ Nhiệt Ba đang thúc giục cô ấy lấy chồng, nhưng cô ấy không nghĩ tới nhiều. Nữ diễn viên là kiểu người phụ nữ độc lập, thích tự do.

6. Rất nhiều tài nguyên của Cổ Lực Na Trát đều bị công ty chuyển sang cho Châu Dã, vì vậy mối quan hệ của 2 người họ không tốt lắm.

7. Dự án tiếp theo của Dương Mịch là điện ảnh, cô ấy cũng thích điện ảnh hơn nhưng có lẽ mấy năm qua đàm phán không suôn sẻ nên chọn truyền hình nhiều hơn.

8. Kim Thần và Vương An Vũ không phải là quan hệ yêu đương, họ chỉ tương tác với nhâu để có thêm đề tài tuyên truyền, gia tăng sự quan tâm của khán giải cho bộ phim thôi.

9. Bộ phim “Trường nguyệt tẫn minh” do La Vân Hy và Bạch Lộc tham diễn có khả năng sẽ công chiếu vào đầu năm sau.

10. Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình sau khi ly hôn.

11. "Ngôi Sao Lấp Lánh" bản điện ảnh do Khuất Sở Tiêu và Trương Giai Ninh đóng chính không thể quay, nhầ đầu tư và sản xuất của bộ phim đã không quan tâm đến nữa, rất nhiều bộ phim không thể sản xuất.

12. Chương trình giải trí "Đội Vô Hạn Siêu Việt": Lưu Đức Hoa, Âu Dương Chấn Hoa, Tăng Chí Vĩ, Lưu Diệu Văn, Chúc Tự Đan, Thẩm Mộng Dao, tạm định tháng 11 ghi hình.

13. Sau khi đóng máy "Trường Tương Tư" Dương Tử vẫn đang nghỉ ngơi. Vừa hay vào đúng kỳ nghỉ, cô ấy và bạn bè còn tụ tập cùng đi chơi.

14. Phim truyền hình "An Lạc Truyện" dự tính tháng 12 phát sóng trên Youku.

15. Chương trình giải trí "Khách Sạn Của Chúng Ta": Sa Dật, Diêu Thần, Trương Kiệt, Đường Yên, Dương Địch, Phạm Thừa Thừa, Mã Gia Kỳ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.