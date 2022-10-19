Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/10/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị gia đình thúc giục kết hôn, Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình?

Sao quốc tế 19/10/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sang năm có cơ hội hợp tác lần hai, tuy nhiên vấn đề phiên vị không dễ đàm phán.

2. Trang phục nữ thần Kim Ưng của Triệu Kim Mạch đã chuẩn bị xong.

3. Tỉnh Bách Nhiên hiện tại rất coi trọng chất lượng công việc, nếu chất lượng không tốt thì anh tình nguyện nghỉ ngơi chứ không muốn nhận công việc kéo thấp danh tiếng của mình.

4. Trương Nghệ Hưng hiện tạm thời không có kế hoạch tham gia vào dự án phim mới, anh ưu tiên tổ chức biểu diễn concert. Ngoài ra, khả năng vào đoàn phim nửa đầu năm sau cũng không khả quan, bởi vì anh còn muốn tự sản xuất chương trình cho thực tập sinh ở công ty mình có cơ hội ra mắt và biểu diễn.

5. Gia đình của Địch Lệ Nhiệt Ba đang thúc giục cô ấy lấy chồng, nhưng cô ấy không nghĩ tới nhiều. Nữ diễn viên là kiểu người phụ nữ độc lập, thích tự do.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/10/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị gia đình thúc giục kết hôn, Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình? - Ảnh 1

6. Rất nhiều tài nguyên của Cổ Lực Na Trát đều bị công ty chuyển sang cho Châu Dã, vì vậy mối quan hệ của 2 người họ không tốt lắm.

7. Dự án tiếp theo của Dương Mịch là điện ảnh, cô ấy cũng thích điện ảnh hơn nhưng có lẽ mấy năm qua đàm phán không suôn sẻ nên chọn truyền hình nhiều hơn.

8. Kim Thần và Vương An Vũ không phải là quan hệ yêu đương, họ chỉ tương tác với nhâu để có thêm đề tài tuyên truyền, gia tăng sự quan tâm của khán giải cho bộ phim thôi.

9. Bộ phim “Trường nguyệt tẫn minh” do La Vân Hy và Bạch Lộc tham diễn có khả năng sẽ công chiếu vào đầu năm sau.

10. Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình sau khi ly hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/10/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị gia đình thúc giục kết hôn, Ngô Thiến đã đổi họ con thành họ mình? - Ảnh 2

11. "Ngôi Sao Lấp Lánh" bản điện ảnh do Khuất Sở Tiêu và Trương Giai Ninh đóng chính không thể quay, nhầ đầu tư và sản xuất của bộ phim đã không quan tâm đến nữa, rất nhiều bộ phim không thể sản xuất.

12. Chương trình giải trí "Đội Vô Hạn Siêu Việt": Lưu Đức Hoa, Âu Dương Chấn Hoa, Tăng Chí Vĩ, Lưu Diệu Văn, Chúc Tự Đan, Thẩm Mộng Dao, tạm định tháng 11 ghi hình.

13. Sau khi đóng máy "Trường Tương Tư" Dương Tử vẫn đang nghỉ ngơi. Vừa hay vào đúng kỳ nghỉ, cô ấy và bạn bè còn tụ tập cùng đi chơi.

14. Phim truyền hình "An Lạc Truyện" dự tính tháng 12 phát sóng trên Youku.

15. Chương trình giải trí "Khách Sạn Của Chúng Ta": Sa Dật, Diêu Thần, Trương Kiệt, Đường Yên, Dương Địch, Phạm Thừa Thừa, Mã Gia Kỳ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Thiến Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2022: Dương Mịch viết tiểu thuyết lãng mạn, Dương Dương 'yêu đương' Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đầu tư cùng nhau, Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đầu tư cùng nhau, Cúc Tịnh Y ra giá nhận quảng cáo rất cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên hệ riêng tư, Dương Mịch đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên hệ riêng tư, Dương Mịch đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2022: Dương Tử 'nên duyên' với Vương Nhất Bác trong phim điện ảnh, Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2022: Triệu Lộ Tư bất chấp giành vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022, quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã 'nguội lạnh'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2022: Triệu Lộ Tư bất chấp giành vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022, quan hệ của Mã Tư Thuần với bạn trai đã 'nguội lạnh'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 21 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI