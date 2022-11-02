Photoshop quá đà, Quan Hiểu Đồng vô tình trở thành trò cười của cư dân mạng

Sao quốc tế 02/11/2022 23:00

Chỉ một sơ suất nhỏ, Quan Hiểu Đồng nhanh chóng trở thành trò cười trên MXH.

Tối ngày 1/11 vừa qua, Quan Hiểu Đồng cùng nhiều ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải phim truyền hình Phi Thiên. Không chỉ gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp miễn bàn, nữ diễn viên còn khiến fan đứng ngồi không yên với thân hình quyến rũ. 

Photoshop quá đà, Quan Hiểu Đồng vô tình trở thành trò cười của cư dân mạng - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy vẫn còn đó những bộ phận netizen thì lại cho rằng, rõ ràng là mỹ nhân này đã chỉnh sửa ảnh quá mức bởi trước đó trong buổi ghi hình trực tiếp nhan sắc của cô không hề lộng lẫy như trên hình mà lại mang nét già dặn do lối makeup không phù hợp. 

Photoshop quá đà, Quan Hiểu Đồng vô tình trở thành trò cười của cư dân mạng - Ảnh 2
 
Photoshop quá đà, Quan Hiểu Đồng vô tình trở thành trò cười của cư dân mạng - Ảnh 3
2 bức hình gây xôn xao dư luận của mỹ nhân này - Ảnh: Internet

Đặc biệt ngôi sao 25 tuổi lại rất thích những bộ váy quây khoe vai trần. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng đánh giá cô sở hữu bờ vai xuôi, không có xương quai xanh khiến cho mỗi lần mặc váy quây đều tạo cảm giác như thể cô nàng đã tăng nhẹ vài kg trước buổi lễ này. 

Photoshop quá đà, Quan Hiểu Đồng vô tình trở thành trò cười của cư dân mạng - Ảnh 4
Quan Hiểu Đồng Lộc Hàm - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC người Trung Quốc thuộc dòng họ Qua Nhĩ Giai thị, dân tộc Mãn Châu. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, đã tham gia hơn 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hiện nay cô là nghệ sĩ của công ty quản lý Quang Tuyến

Bên cạnh đó, cô cũng nhận được sự chú ý khi hẹn hò nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Lộc Hàm.

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Ngoại hình nổi bật, Quan Hiểu Đồng vẫn bị 'chê' vì phong cách thời trang 'như bà thím'

Có sắc vóc đặc biệt nổi bật tại làng giải trí Trung Hoa, Quan Hiểu Đồng lại nhiều lần bị nhận xét là có phong cách ăn mặc khá lạc quẻ.

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Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Lộc Hàm nhan sắc Quan Hiểu Đồng sao Châu Á sao Hoa ngữ

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