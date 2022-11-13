Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt

Sao quốc tế 13/11/2022 09:53

Lễ trao giải Giải Kim Kê 2022 đã quy tụ dàn mỹ nhân đình đám Cbiz, ai nấy đều khiến fan mãn nhãn với màn lên đồ lộng lẫy của mình.

Ngày 12/11, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 – giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất – diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Theo Sina, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu như Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Tô Hữu Bằng, Angelababy, Nghê Ni…

Đặc biệt, cuộc đọ sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ là tâm điểm chú ý, bên cạnh việc tìm ra chủ nhân cho loạt giải thưởng danh giá. 

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 1

 Đồng Lệ Á được khen nền nã, nổi bật với lễ phục màu tím. 

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 2

Cao Viên Viên quý phái với đầm đen ôm sát. Cô cho thấy vóc dáng đẹp hoàn hảo dù đã bước sang tuổi 43.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 3

Angela Baby nổi bật với váy quây khoe bờ vai trần mảnh mai. Người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng với gu thời trang thảm đỏ tinh tế.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 4

Nghê Ni ngày càng xinh đẹp. Tại Kim Kê lần thứ 35, Nghê Ni tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Lời tỏ tình đằng đẵng.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 5

Mao Hiểu Đồng ghi điểm với phong cách thảm đỏ sang trọng, nổi bật. Cô luôn xuất hiện với tạo hình bắt mắt, mới lạ ở các sự kiện. 

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 6

Quan Hiểu Đồng tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng với bộ cánh xấu lạ. "Em gái quốc dân" diện áo trắng croptop và chân váy dài. Nhiều khán giả đánh giá bộ trang phục được cắt xẻ khá cẩu thả, dìm dáng Quan Hiểu Đồng. Đặc biệt khi hầu hết các nữ minh tinh đều chọn đầm dạ hội, việc mặc bộ trang phục trên khiến Quan Hiểu Đồng trở thành xuề xòa.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 7

Hai người đẹp Tôn Di và Trần Đô Linh được khen nhan sắc cuốn hút. Hai mỹ nhân 9x đem đến hình tượng đối lập trên thảm đỏ. Nếu như Tôn Di cá tính và gợi cảm thì Trần Đô Linh lại dịu dàng, mang vẻ đẹp truyền thống.

Dàn nghệ sĩ trẻ Vương Sở Nhiên, Trương Nghệ Phàm, Châu Dã và Tưởng Y Y đầy nữ tính trong các bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Mỗi người đẹp đều toát lên vẻ đẹp riêng và sức hút riêng của mình. 

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 8

Vương Sở Nhiên ghi điểm với hình ảnh gợi cảm

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 9

Trương Nghệ Phàm được kỳ vọng sẽ sớm tập trung cho diễn xuất sau khi kết thúc hoạt động với nhóm nhạc BonBon Girls.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 10

Châu Dã chọn tạo hình nữ tính khi xuất hiện tại Kim Kê.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 11

Tưởng Y Y được khen ngợi khi theo đuổi phong cách công chúa, dễ thương. Nữ diễn viên đã khoe khéo làn da trắng sáng với bộ váy trắng bồng bềnh.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 12

Lâm Duẫn diện lễ phục màu đen để toát lên sự sang trọng, huyền bí.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 13

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy bị đánh giá chọn sai trang phục, khiến cô trông già hơn và lộ vóc dáng kém thon gọn.

Trên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Kê 2022, còn có sự xuất hiện của các cặp đôi màn ảnh như cặp tình nhân trong Vườn sao băng 2018 là Thẩm Nguyệt - Vương Hạc Đệ. 

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 14

Hiện Vương Hạc Đệ hiện là nam diễn viên trẻ được truyền thông và khán giả quan tâm nhất tại Trung Quốc sau thành công của bộ phim Thương lan quyết vào tháng 8. Đầu tháng 11, Thẩm Nguyệt cũng được khen tiến bộ diễn xuất trong tác phẩm Mười năm này của chúng ta: Tương lai đã đến.

Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt - Ảnh 15

Chu Chính Đình sánh đôi cùng nữ thần tượng Chu Khiết Quỳnh.

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