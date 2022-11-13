Dàn mỹ nhân 'xúng xính' váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ giải Kim Kê 2022: Quan Hiểu Đồng diện 'bộ cánh xấu lạ', Tôn Di khó mà rời mắt

Đặc biệt, cuộc đọ sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ là tâm điểm chú ý, bên cạnh việc tìm ra chủ nhân cho loạt giải thưởng danh giá.

Ngày 12/11, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 – giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất – diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Theo Sina, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu như Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Tô Hữu Bằng, Angelababy, Nghê Ni…

Cao Viên Viên quý phái với đầm đen ôm sát. Cô cho thấy vóc dáng đẹp hoàn hảo dù đã bước sang tuổi 43.

Angela Baby nổi bật với váy quây khoe bờ vai trần mảnh mai. Người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng với gu thời trang thảm đỏ tinh tế.

Nghê Ni ngày càng xinh đẹp. Tại Kim Kê lần thứ 35, Nghê Ni tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Lời tỏ tình đằng đẵng.

Mao Hiểu Đồng ghi điểm với phong cách thảm đỏ sang trọng, nổi bật. Cô luôn xuất hiện với tạo hình bắt mắt, mới lạ ở các sự kiện.

Quan Hiểu Đồng tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng với bộ cánh xấu lạ. "Em gái quốc dân" diện áo trắng croptop và chân váy dài. Nhiều khán giả đánh giá bộ trang phục được cắt xẻ khá cẩu thả, dìm dáng Quan Hiểu Đồng. Đặc biệt khi hầu hết các nữ minh tinh đều chọn đầm dạ hội, việc mặc bộ trang phục trên khiến Quan Hiểu Đồng trở thành xuề xòa.

Hai người đẹp Tôn Di và Trần Đô Linh được khen nhan sắc cuốn hút. Hai mỹ nhân 9x đem đến hình tượng đối lập trên thảm đỏ. Nếu như Tôn Di cá tính và gợi cảm thì Trần Đô Linh lại dịu dàng, mang vẻ đẹp truyền thống.

Dàn nghệ sĩ trẻ Vương Sở Nhiên, Trương Nghệ Phàm, Châu Dã và Tưởng Y Y đầy nữ tính trong các bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Mỗi người đẹp đều toát lên vẻ đẹp riêng và sức hút riêng của mình.

Vương Sở Nhiên ghi điểm với hình ảnh gợi cảm

Trương Nghệ Phàm được kỳ vọng sẽ sớm tập trung cho diễn xuất sau khi kết thúc hoạt động với nhóm nhạc BonBon Girls.

Châu Dã chọn tạo hình nữ tính khi xuất hiện tại Kim Kê.

Tưởng Y Y được khen ngợi khi theo đuổi phong cách công chúa, dễ thương. Nữ diễn viên đã khoe khéo làn da trắng sáng với bộ váy trắng bồng bềnh.

Lâm Duẫn diện lễ phục màu đen để toát lên sự sang trọng, huyền bí.

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy bị đánh giá chọn sai trang phục, khiến cô trông già hơn và lộ vóc dáng kém thon gọn.

Trên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Kê 2022, còn có sự xuất hiện của các cặp đôi màn ảnh như cặp tình nhân trong Vườn sao băng 2018 là Thẩm Nguyệt - Vương Hạc Đệ.

Hiện Vương Hạc Đệ hiện là nam diễn viên trẻ được truyền thông và khán giả quan tâm nhất tại Trung Quốc sau thành công của bộ phim Thương lan quyết vào tháng 8. Đầu tháng 11, Thẩm Nguyệt cũng được khen tiến bộ diễn xuất trong tác phẩm Mười năm này của chúng ta: Tương lai đã đến.

Chu Chính Đình sánh đôi cùng nữ thần tượng Chu Khiết Quỳnh.