Giữa lúc vướng tin đồn ly hôn với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy 'bị soi' mang thai lần hai ở tuổi U40

Mới đây, Trần Nghiên Hy thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong buổi đóng máy bộ phim "Ấm Áp Ngọt Ngào".

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, người đẹp "Thần điêu đại hiệp" Trần Nghiên Hy khiến khán giả bất ngờ với vẻ ngoài có nhiều đổi khác. Mới đây, nữ diễn viên đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong buổi đóng máy bộ phim "Ấm Áp Ngọt Ngào". Cô đã diện bộ váy xanh dịu dàng, nữ tính, song vòng 2 "phản chủ" lại khiến cô phải ngượng chín mặt. Tuy nhiên, sau khi những bức ảnh được lan truyền, nhiều cư dân mạng tranh cãi Trần Nghiên Hy đang bầu bí lần 2 với ông xã Trần Hiểu.

Trước khi kết hôn với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy từng nhiều lần bị chê cười vì thân hình phát tướng. Thời điểm đóng vai Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Nghiên Hy bị chế giễu là "Cô Cô bánh bao" vì gương mặt tròn trịa. Sau thời điểm đó, nữ diễn viên nỗ lực tập luyện giảm cân, lấy lại thân hình mảnh mai như xưa. Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, nổi tiếng nhờ vai diễn Thẩm Giai Nghi trong phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Năm 2016, cô kết hôn với nam diễn viên Trần Hiểu sau khi hợp tác trong dự án phim Thần Điêu Đại Hiệp. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2016. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên tạm gác lại nhiều công việc để tập trung chăm sóc gia đình.

Thời gian qua, hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gặp nhiều sóng gió. Nữ diễn viên nhiều lần bị đưa tin ngoại tình cùng các đồng nghiệp nam khiến chồng khó chịu. Cách đây không lâu, mạng xã hội rộ tin cả hai đã ký thỏa thuận ly hôn vào đầu năm 2020 nhưng sẽ có thông báo chính thức trong tháng 9 này. Một số nguồn tin cho biết hiện tại cả hai đang không chung sống cùng nhau. Một người hiện đang sống tại Bắc Kinh và người còn lại đang sống tại Sơn Tây. Song, hiện tại, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn ly hôn nên chưa rõ thực hư về mối hôn nhân của cả hai ra sao.

Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9? Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy dường như đã ly hôn.

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