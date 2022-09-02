Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9?

Sao quốc tế 02/09/2022 19:05

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy dường như đã ly hôn.

Trần HiểuTrần Nghiên Hy tổ chức hôn lễ thế kỷ, về chung một nhà vào năm 2016. Thế nhưng, thời điểm đó, có nhiều thông tin cho rằng Trần Nghiên Hy là “kẻ thứ 3″ xen vào cuộc tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh. Dù cho dư luận ném đá chỉ trích ra sao, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau và hạ sinh một cậu con trai nhỏ.

Sau kết hôn, Trần Nghiên Hy hạn chế tham gia nghệ thuật, làm hậu phương vững chắc cho ông xã phát triển sự nghiệp cũng như dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình.

Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy dường như đã ly hôn. Theo đó, cả hai đã ký thỏa thuận ly hôn vào đầu năm 2020 nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức. Ngoài ra, cư dân mạng cũng tiết lộ khoảng thời gian cụ thể cho việc ly hôn giữa hai người, thỏa thuận được ký vào tháng 7 và các thủ tục hoàn tất vào tháng 10.

Hơn nữa, không ít người còn cho rằng tin tức ly hôn của cả hai sẽ được công khai vào cuối tháng 9 tới đây. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa cặp đôi sẽ chính công bố ly hôn, trở về cuộc sống độc thân.

Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9? - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng cặp đôi Thần điêu đại hiệp” Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cũng từng xảy ra một số cuộc cãi vã do những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Thậm chí, theo Sohu cho biết hiện tại cả hai đang không chung sống cùng nhau. Một người hiện đang sống tại Bắc Kinh và người còn lại đang sống tại Sơn Tây.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn ly hôn nên chưa rõ thực hư về mối hôn nhân của cả hai ra sao. Rất nhiều người hâm mộ, cư dân mạng hiện tại chỉ có thể chờ đợi “một tháng sau” để biết được mức độ chính xác của thông tin.

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