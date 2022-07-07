Xôn xao 'bằng chứng' Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cố tình tránh mặt nhau hậu lùm xùm với Trần Nghiên Hy

Sao quốc tế 07/07/2022 20:15

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin hai diễn viên chính của Mộng Hoa Lục là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đang cố gắng tránh mặt nhau.

Vào ngày 4/7 vừa qua, Mộng Hoa Lục đã chính thức kết thúc và mở tiệc liên hoan ăn mừng với sự tham gia của hầu hết các thành viên trong đoàn làm phim. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra sự vắng mặt của hai diễn viên chính là Lưu Diệc PhiTrần Hiểu. Cả hai đã không tới tham dự tiệc mừng công nhưng ngay tại bữa tiệc, đoàn phim đã kết nối trực tiếp với cả hai diễn viên chính và cùng mừng công online. 

Động thái này của hai diễn viên đã khiến khán giả đặt ra nhiều nghi vấn. Một trong những lý do giải thích cho sự vắng mặt này là cả Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đều có lịch trình riêng không thể tham gia tiệc mừng công trực tiếp. Song, phần lớn khán giả cho rằng hai diễn viên chính của Mộng Hoa Lục đang cố gắng tránh mặt nhau. 

Xôn xao 'bằng chứng' Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cố tình tránh mặt nhau hậu lùm xùm với Trần Nghiên Hy - Ảnh 1

Sau sự việc fan của cặp đôi Mộng Hoa Lục làm phiền tới Trần Nghiên Hy - vợ của Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nhiều lần bị khán giả soi ra bằng chứng né tránh đối phương. 

Mặc dù Mộng Hoa Lục gặt hái được nhiều thành công nhưng cặp đôi dường như không có tương tác ngoài đời thực. Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi ở hậu trường cũng không hề có những hành động vượt quá giới hạn, thậm chí cả hai còn tỏ ra lạnh nhạt với nhau ở những sự kiện tuyên truyền phim. Điều này khiến không ít người hâm mộ của cặp đôi hụt hẫng và thất vọng. 

Xôn xao 'bằng chứng' Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cố tình tránh mặt nhau hậu lùm xùm với Trần Nghiên Hy - Ảnh 2
Xôn xao 'bằng chứng' Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cố tình tránh mặt nhau hậu lùm xùm với Trần Nghiên Hy - Ảnh 3

"Mộng hoa lục" ra mắt từ đầu tháng 6, hot nhất Trung Quốc từ đầu năm đến nay với hơn bốn tỷ lượt xem. Khán giả cho rằng tác phẩm này đã "cứu danh tiếng Lưu Diệc Phi" sau loạt phim điện ảnh không gây tiếng vang. Đồng thời, nhờ thành công vang dội của Mộng Hoa Lục, danh tiếng Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu từng bước được khôi phục.  

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Sau khi Mộng Hoa Lục kết thúc, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bài đăng tạm biệt phim cũng những hình ảnh hậu trường trong quá trình quay.

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