Xôn xao 'bằng chứng' Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cố tình tránh mặt nhau hậu lùm xùm với Trần Nghiên Hy

Vào ngày 4/7 vừa qua, Mộng Hoa Lục đã chính thức kết thúc và mở tiệc liên hoan ăn mừng với sự tham gia của hầu hết các thành viên trong đoàn làm phim. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra sự vắng mặt của hai diễn viên chính là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Cả hai đã không tới tham dự tiệc mừng công nhưng ngay tại bữa tiệc, đoàn phim đã kết nối trực tiếp với cả hai diễn viên chính và cùng mừng công online.

Động thái này của hai diễn viên đã khiến khán giả đặt ra nhiều nghi vấn. Một trong những lý do giải thích cho sự vắng mặt này là cả Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đều có lịch trình riêng không thể tham gia tiệc mừng công trực tiếp. Song, phần lớn khán giả cho rằng hai diễn viên chính của Mộng Hoa Lục đang cố gắng tránh mặt nhau.