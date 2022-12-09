Hậu tin đồn công khai tình cảm với Dương Tử, Tiêu Chiến bị fan soi ra chi tiết mang đồ đôi với Vương Nhất Bác

Vừa phủ nhận yêu Dương Tử, Tiêu Chiến bất ngờ mang đồ đôi với Vương Nhất Bác.

Cách đây ít ngày, việc Dương Tử và Tiêu Chiến bị khui bằng chứng hẹn hò, khiến cộng đồng mạng được phen rần rần. Tuy nhiên, ngay lập tức sao nam Trần Tình Lệnh nhanh chóng phủ nhận câu chuyện trên và cho biết cả 2 chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Chưa kịp quay trở lại với công việc, mới đây Tiêu Chiến bất ngờ bị đồn công khai mối quan hệ với Vương Nhất Bác sau khi fan bắt gặp cả 2 sử dụng đồ đôi với nhau.

Cụ thể, mới đây, cư dân mạng đã soi ra được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng mũ len đôi. Dù rằng người dùng trước, người dùng sau nhưng với netizen đó cũng được xem là bằng chứng cho thấy cả 2 vẫn đang có mối quan trên mức bạn bè thông thường. Chiếc mũ đôi của cả 2 - Ảnh: Internet Trước chiếc "hint" cực xịn sò này, đối tượng vui nhất chắc hẳn sẽ là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu (Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến), có người đùa với nhau rằng chiếc mũ này là hàng "mua 1 tặng 1", cũng có người nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng chung một chiếc mũ. Tóm lại, dù hiểu theo cách nào, vẫn quy về một mối, cặp đôi Trần Tình Lệnh đang "hẹn hò".

Cả 2 nổi tiếng từ bộ phim Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet Thực tế, đây không phải lần đầu tiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị dân tình bóc mẽ có mối quan hệ trên mức tình bạn, dẫu vậy tính đến hiện tại vẫn chưa có trả lời chính thức từ người trong cuộc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có thời gian làm việc chung trong dự án chuyển thể Trần Tình Lệnh. Thời điểm phim mới phát sóng, hai người vẫn còn là những diễn viên trẻ, không có tên tuổi, càng chưa nói tới địa vị. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, hiệu ứng bùng nổ của phim đã đưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến leo thẳng lên hàng đỉnh lưu, sự nghiệp thăng hạng vượt bậc.

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