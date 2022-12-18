BXH độ phủ sóng của các sao nam hàng đầu Cbiz: Vương Nhất Bác đẹp bẹp mọi đối thủ, Tiêu Chiến bị bỏ xa

Sức nóng của Vương Nhất Bác đang ngày một tăng mạnh trong khoảng thời gian vừa qua.

Mới đây, trên MXH xứ Trung một số blogger nổi tiếng xứ Trung đã đưa ra số liệu thống kê những sao nam Cbiz nổi tiếng nhất trong tháng 12 vừa qua. Trong đó có rất nhiều cái tên nổi tiếng như Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến,.... Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ và Thành Nghị là ba cái tên được xếp hạng cao nhất trong BXH. Cũng theo số liệu này, người ta mới thấy dù Vương Hạc Đệ, Thành Nghị đang là những gương mặt "hiện tượng" sau phim Thương Lan Quyết và Trầm Vụn Hương Phai, nhưng vẫn phải lùi bước trước "đỉnh lưu" Vương Nhất Bác.

Ngoài ra, dựa trên một bảng tổng hợp khác, tuy lượng fan follow Vương Hạc Đệ tăng nhiều hơn Vương Nhất Bác, song đổi lại, lượng tương tác sao nam Phù Đồ Duyên (440.000 lượt tương tác) thậm chí còn chưa bằng một góc nhỏ của Vương Nhất Bác (2.5 triệu lượt tương tác). Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Cũng giống như Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác trong quá khứ chính nhờ một bộ phim mà thành danh, vươn lên hàng đỉnh lưu trong giải trí Hoa ngữ, kể từ thành công của Trần Tình Lệnh mỹ nam họ Vương vẫn đang có những bước đi vứng chắc trong con đường sự nghiệp diễn xuất của mình, đồng thời nói không với drama nên lượng người yêu thích nam diễn viên cũng ngày một tăng mạnh.

Vương Nhất Bác đang có sự nghiệp thành công vượt trội - Ảnh: Internet Trước đó khán giả biết đến anh với vai trò là một ca sĩ. Trước đây anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc-Trung Quốc UNIQ. Anh là một trong hai nam chính của bộ phim đam mỹ Trần Tình lệnh, đã rất hot sau khi công chiếu. Sau đó anh lấn sân sang con đường diễn xuất và dẫn chương trình. Hiện nay Nhất Bác được đánh giá là một trong “Tứ tiểu thiên vương Cbiz” sinh trước năm 1995, khi tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt với vai trò là MC cho chương trình Thiên thiên hướng thượng đã giúp khán giả chú ý đến anh nhiều hơn. Không những vậy anh còn là một tay đua motor chuyên nghiệp.

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