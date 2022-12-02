Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 02/12/2022 19:37

Lưu Hải Khoan - bạn diễn của Vương Nhất Bác trong bộ phim Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search.

Mới đây, tên tuổi của nam diễn viên Lưu Hải Khoan bỗng nhiên leo lên No.1 trên bảng Hot search BGT gây khó hiểu cho cộng đồng mạng Trung Quốc. 

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác? - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan - Ảnh: Internet

Cụ thể, Lưu Hải Khoan đã trả lời về một comment so sánh anh và Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý hơn cả. "Tuy sự si tình của tôi dành cho Vương Nhất Bác nhưng sự vọng tưởng của tôi dành cho anh đó". Và ngay dưới câu nói trên, diễn viên trẻ đã đáp lại rằng: "Đây có khác gì cắn hạt dưa nhưng để lại vỏ dưa cho tôi không, cảm ơn nha". 

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác? - Ảnh 2 

Cách phản hồi của Lưu Hải Khoan đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều với cư dân mạng khi có người chê nhưng cũng có một số netizen bênh vực anh chàng. 

Lưu Hải Khoan là một gương mặt quen thuộc đối với khán giả yêu thích phim Hoa Ngữ. Bén duyên với màn ảnh từ năm 2016, Lưu Hải Khoan đã bỏ túi hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Học Viện Cổ Tích, Bạn Trai Lạnh Lùng Của Tôi, Tận Cùng Nơi Khói Lửa, Người Yêu Không Nói Dối, Trường Ca Hành… 

Bom tấn cổ trang Trần Tình Lệnh cũng là một trong những tác phẩm có sự góp mặt của Lưu Hải Khoan. Trong phim, nam diễn viên vào vai người đứng đầu Lam thị - Lam Hy Thần, được khán giả đón nhận và yêu thích. 

Từ khóa:   Lưu Hải Khoan Vương Nhất Bác Trần Tình Lệnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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