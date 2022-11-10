Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn

Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân đều là những nam diễn viên đắt giá trong Cbiz hiện nay. Vốn sở hữu ngoại hình điển trai, vậy nên hai chàng mỹ nam này không gặp quá nhiều vấn đề khi phải thử sức ở nhiều vai trò tạo hình khác nhau nhưng nếu lỡ có đụng độ trang phục giống nhau thì liệu ai mới là người đẹp hơn? Đó chính là những gì mà netizen đang phải trăn trở trong thời điểm hiện tại với 2 sao nam này.

Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây nhất một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đem tạo hình mặc lam y của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh ra để so sánh với Nhậm Gia Luân ở Ngự Giao Ký. Nhìn sơ qua có thể thấy mối nam thần đều sở hữu cho mình một vẻ đẹp riêng biệt nhưng về độ đẹp trai ai hơn ai rất khó để phân định.