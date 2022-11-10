Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn

Sao quốc tế 10/11/2022 17:55

Hiếm hoi cặp đôi Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân mới khiến fan bối rối đến vậy bởi cả 2 đều quá đẹp.

Vương Nhất BácNhậm Gia Luân đều là những nam diễn viên đắt giá trong Cbiz hiện nay. Vốn sở hữu ngoại hình điển trai, vậy nên hai chàng mỹ nam này không gặp quá nhiều vấn đề khi phải thử sức ở nhiều vai trò tạo hình khác nhau nhưng nếu lỡ có đụng độ trang phục giống nhau thì liệu ai mới là người đẹp hơn? Đó chính là những gì mà netizen đang phải trăn trở trong thời điểm hiện tại với 2 sao nam này. 

Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet 

Cụ thể mới đây nhất một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã bất ngờ đem tạo hình mặc lam y của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh ra để so sánh với Nhậm Gia Luân ở Ngự Giao Ký. Nhìn sơ qua có thể thấy mối nam thần đều sở hữu cho mình một vẻ đẹp riêng biệt nhưng về độ đẹp trai ai hơn ai rất khó để phân định. 

Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn - Ảnh 2
Tạo hình lam y của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Trong Trần Tình Lệnh, ngoài trang phục màu trắng thì tạo hình y phục xanh lam của Vương Nhất Bác cũng cực kỳ xuất sắc. Gương mặt điển trai, ánh mắt lạnh lùng kết hợp cùng trang phục màu nhạt giúp chàng mỹ nam này càng trở nên nổi bật hơn. Đây cũng chính là một trong những tạo hình giúp mỹ nam này có được lượng người hâm mộ cao ngất ngưỡng. 

Trái ngược với Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác là Trường Ý của Nhậm Gia Luân. Ở phần đầu Ngự Giao Ký, nhân vật này chủ yếu diện trang phục sáng màu như trắng, xanh lam. Những tạo hình này giúp tạo cảm giác chàng cá vẫn là một nhân vật ngây thơ, dễ bị Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) lừa.

Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn - Ảnh 3
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet 

Dù cả Nhậm Gia Luân và Vương Nhất Bác đều có tạo hình lam y rất đẹp, thế nhưng dân tình cho rằng xuất sắc nhất phải là La Vân Hi. Cách đây không lâu, loạt tạo hình của chàng tình cũ Dương Tử - Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đăng tải. Hình ảnh chàng mỹ nam với trang phục lam y sáng màu, gương mặt tà mị khiến mọi người không thể rời mắt.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Vương Nhất Bác Ngự Giao Ký sao Châu Á sao Hoa ngữ

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