Vương Nhất Bác bất ngờ được phong là 'báu vật có một không hai', anti fan phản bác: 'Làm lố'

Sao quốc tế 11/11/2022 18:24

Mới đây netizen xứ Trung đang xảy ra tranh cãi về việc Vương Nhất Bác được coi là ''báu vật có một không hai'' của đất nước tỉ dân này.

Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng là một nam nghệ sĩ đa tài khi có khả năng làm tốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu như việc trước khi được biết đến là một nam diễn viên, anh từng được khán giả nhớ tới với vai trò là một ca sĩ. 

Vương Nhất Bác bất ngờ được phong là 'báu vật có một không hai', anti fan phản bác: 'Làm lố' - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet  

Sau đó anh lấn sân sang con đường diễn xuất và dẫn chương trình. Hiện nay Nhất Bác được đánh giá là một trong “Tứ tiểu thiên vương Cbiz” sinh trước năm 1995, khi tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt với vai trò là MC cho chương trình Thiên thiên hướng thượng đã giúp khán giả chú ý đến anh nhiều hơn. Không những vậy anh còn là một tay đua motor chuyên nghiệp. Có thể thấy việc sản sinh ra một tài năng như vậy trong làng giải trí thực sự là rất khó. 

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn với báo chí, CEO của công ty giải trí Yuehua Đỗ Hoa đã nhận được một câu hỏi liên quan đến Vương Nhất Bác. Cụ thể, câu hỏi dành cho nữ tổng giám đốc này là: "Liệu có thể tạo ra một Vương Nhất Bác tiếp theo hay không?"

Đứng trước thắc mắc của truyền thông, Đỗ Hoa bình tĩnh đưa ra hồi đáp: "Sở dĩ gọi là đỉnh lưu và các minh tinh đỉnh cấp là vì cần có thiên thời địa lợi nhân hoà''. Câu trả lời này của Đỗ Hoa không trực tiếp giải đáp thắc mắc của giới truyền thông nhưng đã bóng gió khẳng định sự độc nhất của Vương Nhất Bác trong giới nghệ sĩ CBiz hiện tại. Tuy nhiên, phát ngôn này đã nhanh chóng nhận lại nhiều ý kiến trái chiều từ phía netizen.

Vương Nhất Bác bất ngờ được phong là 'báu vật có một không hai', anti fan phản bác: 'Làm lố' - Ảnh 2
Việc nhận định anh là báu vật vẫn đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet 

Cụ thể phần lớn cư dân mạng đã tỏ ra đồng tình với Đỗ Hoa. Bên cạnh đó cũng có sự không đồng tình bởi hiện tại ngoài Trần Tình Lệnh ra những thứ khác anh đều chưa có được thành tựu to lớn nào cả, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng Vương Nhất Bác đang bị đánh giá quá cao so với thực lực của mình.

Hiện tại những sự tranh cãi xoay quanh chủ đề này vẫn đang chưa có dấu hiệu giảm sút.

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