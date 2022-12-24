Rộ tin cả 2 nữ thần Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch buộc phải làm nền để cho mỹ nhân này tỏa sáng

Gần đây, thông tin Tôn Lệ đóng phim truyền hình mới lan truyền trên mạng, thu hút đông đảo cư dân mạng theo dõi. Được biết, bộ phim truyền hình mới mà Tôn Lệ tiếp xúc là bản chuyển thể từ tiểu thuyết chiến tranh thương nhân cổ trang tên là "Nữ thương nhân".

Kể từ khi Tôn Lệ ra mắt, hầu như tất cả các bộ phim truyền hình có sự tham gia của cô đều đạt được thành tích cao về tỷ lệ người xem.

Mặc dù là phụ nữ nhưng cô biết rất rõ rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự thăng trầm của một quốc gia, vì vậy cô đã chung tay với những người cộng sự để đạt được sự nghiệp của riêng mình.

Bộ phim kể câu chuyện về một nữ doanh nhân vào cuối triều đại nhà Thanh, người đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng và phát triển ngành công nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Phong trào Tây hóa nổ ra vào cuối triều đại nhà Thanh với tình hình rất hỗn loạn.

Đây là một dự án tương đối khó khăn nhưng netizen cho rằng với Tôn Lệ không có gì là không thể, đặc biệt là khi tài năng của cô đã được kiểm chứng qua một số tác phẩm thành công trong quá khứ.

Đáng chú ý, hai minh tinh là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng được cho là sẽ góp mặt trong phim mới của Tôn lệ, nhưng cả 2 sẽ chỉ dừng lại ở kép phụ làm nền cho Tôn Lệ. Đây là thông tin vừa gây sốt khi rất hiếm trường hợp 2 đại mỹ nhân vốn đã thành danh từ lâu lại chịu làm nền cho người khác.

Bộ 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh: Internet

Gần đây có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Dương Mịch được phát sóng. Một bộ phim y khoa "Cảm ơn bác sĩ" được phát sóng trên CCTV có tỷ suất người xem cao. Xét về rating và độ nổi tiếng, Dương Mịch vẫn ngồi vững ngôi vị nữ hoàng rating nhưng nhiều khán giả cho rằng, thể loại phim nữ diễn viên đóng vẫn thuộc dòng phim thần tượng, không phải chính kịch nên không quá đòi hỏi về kỹ năng diễn xuất.

Còn về Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm nỗ lực để khẳng định bản thân thì bộ phim Gió Thổi Bán Hạ gây bão thời gian vừa qua đã chứng minh cho tất cả. Ở Gió thổi bán hạ khán giả đã nhìn thấy được sự gai góc mạnh mẽ của 1 người phụ nữ trong thời cuộc rối ren, cũng thấy được sự dám dấn thân, hy sinh vì diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

Vẫn chưa có thông tin nào xác thực chính xác rằng cả 3 mỹ nhân trên sẽ đồng ý tham gia vào dự án, tuy nhiên theo một số netizen có một điều chắc chắn rằng nếu 3 cô nàng này chịu hợp tác đó sẽ là một trong những bộ phim đáng coi nhất.