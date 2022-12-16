Liên tiếp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong Gió Thổi Bán Hạ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị netizen chỉ trích vì điều này?

Mới đây Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận về nhiều ý kiến phản hồi không mấy tích cực. Theo đó, kha khá cư dân mạng cho biết họ không "cảm" được nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ Gió Thổi Bán Hạ, vì trông cô hơi... già và điều này khiến họ cảm thấy không được thưởng thức trọn vẹn bộ phim.

Nhan sắc gây tranh cãi của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trước ý kiến này, có người đồng tình cũng có người phản đối. Bởi, xét về độ tuổi ở ngoài đời thực, Triệu Lệ Dĩnh đã chẳng còn trẻ trung gì cho cam, hiện tại nàng tiểu hoa cũng đã bước sang tuổi 35. Nói gì nói dù cho có bảo dưỡng da cỡ nào thì ít nhiều nhan sắc của mỹ nhân này cũng bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và nó đang dần hiện hữu trên màn ảnh của các bộ phim gần đây của cô nàng.