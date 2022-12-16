Liên tiếp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong Gió Thổi Bán Hạ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị netizen chỉ trích vì điều này?

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị netizen chỉ trích trong Gió Thổi Bán Hạ.
- Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng nở rộ và đạt được nhiều thành tựu lớn
- Xuất hiện thêm một mỹ nhân Cbiz được phong làm 'Triệu Lệ Dĩnh 2.0', netizen thở dài: 'Lại lợi dụng tên tuổi người khác nữa rồi'
Mới đây Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận về nhiều ý kiến phản hồi không mấy tích cực. Theo đó, kha khá cư dân mạng cho biết họ không "cảm" được nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ Gió Thổi Bán Hạ, vì trông cô hơi... già và điều này khiến họ cảm thấy không được thưởng thức trọn vẹn bộ phim.
Trước ý kiến này, có người đồng tình cũng có người phản đối. Bởi, xét về độ tuổi ở ngoài đời thực, Triệu Lệ Dĩnh đã chẳng còn trẻ trung gì cho cam, hiện tại nàng tiểu hoa cũng đã bước sang tuổi 35. Nói gì nói dù cho có bảo dưỡng da cỡ nào thì ít nhiều nhan sắc của mỹ nhân này cũng bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và nó đang dần hiện hữu trên màn ảnh của các bộ phim gần đây của cô nàng.
Bên cạnh đó, vai diễn Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ ngay từ ban đầu đã không phải xây dựng hình tượng trẻ trung, thiếu nữ 18, đôi mươi, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, có dã tâm nên việc cô vào vai này là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với nhan sắc hiện tại của nữ hoàng rating.
Tính tới thời điểm hiện tại, Gió Thổi Bán Hạ đã gặt hái được vô số thành tích, liên tiếp đứng top 1 trong nhiều bảng xếp hạng phim uy tín. Chưa dừng tại đó, điểm đánh giá trên Douban cũng cao chót vót, khiến cư dân mạng cảm thán không thôi.
"Gió thổi bán hạ" có nội dung được chuyển thể từ từ tiểu thuyết Không được vãng sinh. Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.