Gió thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời sau màn diễn xuất đỉnh cao, hứa hẹn giúp phim vươn tầm 'phim bạo'?

Sao quốc tế 10/12/2022 19:40

Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá có màn thể hiện xuất sắc trong Gió Thổi Bán Hạ.

Nhắc tên Triệu Lệ Dĩnh, người ta thường nhớ đến hoa đán mang nét đẹp baby "hack tuổi", với phong thái ngọt ngào và đáng yêu. Cô nàng vốn nổi tiếng với nhiều tác phẩm đình đám về chủ đề cổ trang hay hiện đại. Nhưng nét trẻ thơ làm Triệu Lệ Dĩnh cứ mãi bé bỏng bên trên màn ảnh. Cộng thêm diễn xuất có phần yếu, cô khó chinh phục khán giả một cách trọn vẹn.

Cũng chính vậy kể từ sau khi trở lại với nghiệm diễn xuất, nữ chính Hứa Bán Hạ trong "Gió thổi Bán Hạ" là một thử thách không nhỏ với Triệu Lệ Dĩnh. Bán Hạ lớn lên trong cơ cực về vật chất và thiếu thốn về tình thân, đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì bị phản bội.

Gió thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời sau màn diễn xuất đỉnh cao, hứa hẹn giúp phim vươn tầm 'phim bạo'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cô tôi luyện bản thân trở thành một "chị đại" chung mâm với đấng mày râu trong giới làm ăn, khiến người khác phái bảy phần nể, ba phần sợ. Vai diễn đòi hỏi độ gai góc cả về hình ảnh tâm lý.

Vậy nhưng khi phim ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh làm thay đổi cái nhìn của nhiều người. Nhan sắc xinh đẹp vẫn trẻ so với tuổi 35, nhưng phủ thêm vẻ mặn mà, trải đời so với trước. Mái tóc xoăn xù thịnh hành thập niên 1990 cùng màu son đỏ đậm mang đến vẻ nữ tính và quyền lực.

Bằn chứng là hiện nay "Gió thổi Bán Hạ" nhận phản hồi tốt ở Việt Nam và Trung Quốc. Theo trang 163, ngày đầu trình chiếu, phim dẫn đầu lượng quan tâm trên diễn đàn Maoyan.

Ra mắt trên Iqiyi ngày 27/11, tác phẩm "Gió thổi Bán Hạ" nhận 8,4/10 điểm ở diễn đàn Douban, qua đánh giá của hơn 180.000 khán giả.

Gió thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời sau màn diễn xuất đỉnh cao, hứa hẹn giúp phim vươn tầm 'phim bạo'? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đang có sự thay đổi đáng kinh ngạc trong phong cách diễn xuất của mình - Ảnh: Internet

Sức hút của "Gió thổi Bán Hạ" cũng được chứng minh qua rating phim trên đài Chiết Giang là 0.6294% (cao nhất đạt 0.7292%), rating trên đài Giang Tô đạt 0.3397% (cao nhất đạt 0.4467%). Đây là mức rating khá tốt với một bộ phim nặng chính kịch.

 

Với màn trỉnh diễn ở hiện tại nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ của mình khả năng cao Triệu Lệ Dĩnh có thêm một phim bạo nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình là hoàn toàn có cơ sở. 

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