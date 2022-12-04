Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 04/12/2022 17:53

Triệu Lệ Dĩnh đang không có được khởi đầu thuận lợi trong dự án Gió Thổi Bán Hạ.

Dù không có lợi thế được chiếu trên đài quốc gia, song Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn nhận về những thành tích ấn tượng. Không chỉ sở hữu lượng người xem dồi dào, con số này còn liên tục tăng dần qua từng ngày giúp mỹ nhân họ Triệu nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của bản thân. Tuy nhiên, sóng gió mới đây đã bất ngờ ập đến với cô nàng khi dự án Gió Thổi Bán Hạ bất ngờ nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao. 

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây, tác giả của bộ truyện Tiểu Mẫn Gia và biên kịch của Thương Lan Quyết đã vote 5 sao cho Gió Thổi Bán Hạ. Không những vậy, họ còn hết lời khen ngợi và cho rằng đây là bộ phim hay nhất trong năm 2022 này. 

Trong Gió Thổi Bán Hạ Triệu Lệ Dĩnh đã tăng cân hơn so với hồi đóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Điều này là hợp lý bởi lẽ rõ ràng Hứa Bán Hạ vốn có cuộc sống đầy đủ hơn hẳn Hà Hạnh Phúc. Tuy nhiên, với việc là nhân vật chính nên cô nàng dĩ nhiên sẽ được lên hình nhiều hơn so với người khác nhưng hàng loạt đánh giá 1 sao cho phim đều có lý do là phim đang tập trung quá nhiều vào nữ chính và bỏ quên những nhân vật khác. 

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Gió Thổi Bán Hạ nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao một cách vô lý - Ảnh: Internet

Hiện việc Gió Thổi Bán Hạ bị nhận hàng loạt đánh giá 1 sao đang là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng.

 "Gió thổi bán hạ" là câu chuyện xoay quanh Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự thông minh của mình, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

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