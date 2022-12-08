Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, tái hợp với tình cũ?

Sao quốc tế 08/12/2022 17:03

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh tham gia dự án Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên đang được nhiều người quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, nàng tiểu hoa 85 còn sở hữu diễn xuất tốt và loạt phim chất lượng cao chống lưng. Nhờ vậy mà cô trở thành một trong những gương mặt được các đạo diễn phim chọn mặt gửi vàng tại các bộ phim của mình và Tam Sinh Tam Thế mới đây là một ví dự điển hình. 

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, tái hợp với tình cũ? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, một nam blogger nổi tiếng đã đăng bài cho biết dự án phim Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên đang chuẩn bị khâu diễn viên cho việc khai máy sắp tới. Nữ chính được phía đoàn làm phim nhắm đến là Triệu Lệ Dĩnh còn vai nam chính sẽ giao cho Chu Nhất Long. Ngay lập tức thông tin này đã thu hút sự chú ý đông đảo từ phía người hâm mộ. 

Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long được biết đến là hai ngôi sao có diễn xuất chắc tay của Cbiz. Trước đây, cả hai đã từng hợp tác chung trong bộ phim Minh Lan Truyện và có được màn kết hợp tương đôi thành công trong mắt netizen xứ Trung. 

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên: Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, tái hợp với tình cũ? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ không nhận dự án này bởi cô nàng đang trong quá trình chuyển hình. Việc quay lại đóng ngôn tình chuyển thể sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô nàng.

Dẫu vậy thì cư dân xứ Trung vẫn rất hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia dự án lần này bởi đây được cho là dự án giúp cô có thể bứt phá mạnh mẽ trong năm mới. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Chu Nhất Long Tam Sinh Tam Thế sao Châu Á sao Hoa ngữ

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