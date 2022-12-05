Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Sao quốc tế 05/12/2022 15:57

Những thông tin liên quan đến Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Những thông tin liên quan đến bộ phim Gió Thổi Bán Hạ với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, khác với mọi lần bị chê bai về rating thấp cộng chất lượng của phim thấp lần này người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã có thể yên tâm phần nào khi tỷ lệ rating qua từng tập phim đang ngày một tăng cao. 

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, theo một số anti fan họ vẫn còn không hài lòng với số điều như diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường là chủ đề gây tranh cãi vấp phải nhiều ý kiến. Cư dân mạng cho rằng việc Gió Thổi Bán Hạ đạt rating tăng là nhờ... ăn may.

Họ chỉ ra rằng vì Gió Thổi Bán Hạ được chiếu vào thời điểm mà nhiều đài đang tạm ngưng phát sóng nhiều chương trình nghệ thuật. Ngoài ra, điều này còn đến từ danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh chứ không hẳn là do phim chất lượng. 

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn - Ảnh 2
Gió Thổi Bán Hạ vẫn đang bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích của antifan, không ít người hâm mộ đã lên ý kiến cho rằng Gió Thổi Bán Hạ là một bộ phim đáng xem và cần phải kiên nhẫn thưởng thức mới có thể hiểu hết giá trị thật sự của phim đang muốn mang lại. 

Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) là người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Bán Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên và gặt hái nhiều thành công. 

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