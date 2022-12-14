Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng nở rộ và đạt được nhiều thành tựu lớn

Sao quốc tế 14/12/2022 22:10

Phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã đạt được thành tích lớn khó ai sánh bằng.

Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gây bão màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ với bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Mặc cho trước đó nhận về khá nhiều lời chê bai về kỹ năng diễn xuất thế nhưng trong những tập gần đây, mỹ nhân họ Triệu đã bắt lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi có màn trình diễn xuất sắc. 

Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng nở rộ và đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bằng chứng cho việc đó là Gió Thổi Bán Hạ tiếp tục ghi nhận thành tích mới đó là có nhiệt độ iQIYI phá mốc 10200+ (cụ thể 10263). Không những vậy, nhân vật Hứa Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã trở thành nhân vật tiếp theo trong năm nay có chỉ số nhân vật Vlinkage phá 9.0 (cụ thể là 9.05). Thành thích vô tiền khoáng hậu này nhanh chóng biến cô nàng trở thành một trong những diễn viên có số điểm cao nhất từ trước tới nay. 

Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng nở rộ và đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh 2
Cô nàng tiếp tục có thêm một bộ phim thành công nữa trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Có thể thấy so với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, bộ phim lần này của Triệu Lệ Dĩnh còn nhận được thành tích cao hơn rất nhiều. Điều này đã phần nào cho thấy, nữ diễn viên nổi tiếng đang có bước phát triển rất tốt trong quá trình chuyển hình của mình.

Trong khi đó, chồng cũ của cô là Phùng Thiệu Phong vừa qua cũng có màn trở lại với dự án cổ trang Tinh Hà Trường Minh, song phim lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cả ngoại hình, diễn xuất lẫn nội dung của phim. 

Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng nở rộ và đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Gió Thổi Bán Hạ từng được biết đến là Dã Man Sinh Trưởng, nội dung phim xoay quanh hành trình của nữ chính Hứa Bán Hạ - cô gái đầy cá tính, kiêu ngạo nhưng có hoàn cảnh rất tội nghiệp. Mẹ cô mất vì khó sinh, bị cha ruột bỏ bê nên cô đã sớm học được tính tự lập. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ Phùng Thiệu Phong sao Châu Á sao Hoa ngữ

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