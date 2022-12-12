Dương Tử bất ngờ được xem là thước đo chuẩn cho sự thành công của nghiệp diễn viên, cư dân mạng phản ứng trái chiều: 'Triệu Lệ Dĩnh chắc để trưng'

Dương Tử gây tranh cãi khi là cái tên được xem là thước đo cho sự thành công tại Cbiz.

Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu lượng của cbiz. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân còn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất tốt hầu như ở mọi vai diễn cô đảm nhận, cũng chính vì vậy mà mới đây đã xuất hiện thông tin Dương Tử chính là thước đo chuẩn nhất cho sự thành công tại Cbiz.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể nam blogger nổi tiếng này cho rằng, ở cô nàng hội tụ đầy đủ phẩm chất để được đứng vào danh xưng này. Nhan sắc, tài năng, diễn xuất, cho đến các dự án thành công đều đã được mỹ nhân họ Dương sở hữu đủ. Ngoài ra, những bộ phim đợi chiếu cũng dựa vào Trường Tương Tư để so sánh và dự đoán khả năng bạo khi lên sóng.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn cho rằng các tiểu hoa 95, 90 hay thậm chí là cả 85 đều thích được so sánh với Dương Tử để tạo nhiệt. Có thể thấy, Dương Tử chính xác là cái tên nổi trội nhất từ trước tới nay.

Cô nàng sở hữu lượng fan hùng hậu - Ảnh: Internet

Ngay sau khi xuất hiện, quan điểm này đã gây tranh cãi dữ dội. Đa số đều cho rằng Dương Tử không đủ khả năng và thực tích để làm thước đo chuẩn mực trong Cbiz. So với cô nàng, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh cũng đều có vô số phim cổ trang, hiện đại bạo lớn.

Các tiểu hoa cùng thời và lứa 95 tuy chưa có phim bạo song lưu lượng cũng cao chẳng kém cạnh mỹ nữ họ Dương như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư… Hay những ngôi sao mới cũng có nhiệt độ rất cao như Bạch Lộc, Ngu Thư Hân cũng có rất nhiều phim nổi bật.

Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ Lý Liên Kiệt đã có đôi lời có cánh dành cho bạn diễn xuất sắc của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-bat-ngo-uoc-xem-la-thuoc-o-chuan-cho-su-thanh-cong-cua-nghiep-dien-vien-cu-dan-mang-phan-ung-trai-chieu-trieu-le-dinh-chac-e-trung-534227.html