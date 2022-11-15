Netizen bất ngờ trước thông tin Dương Tử sắp công bố chuyện cưới sinh

Sao quốc tế 15/11/2022 17:55

Thông tin Dương Tử sắp sửa kết hôn đang nhận được phần lớn sự quan tâm từ phía netizen.

Sau khi liên tiếp gặt hái thành công với Hương Mật Tựa Khói Sương  Cá Mực Hầm MậtDương Tử nhanh chóng bước lên hàng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Nàng tiểu hoa 9x này liên tục được mời đóng chính trong hàng loạt dự án phim chế tác lớn. Gần đây, Dương Tử đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim Trường Tương Tư.

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Dương Tử - Ảnh: Internet 

Phim mới còn chưa kịp lên sóng, mới đây có thông tin cho rằng mỹ nhân họ Dương đã đồng ý tham gia vào dự án Thừa Hoan Ký do Tencent Video đầu tư. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư.

Nội dung Thừa Hoan Ký xoay quanh nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một cô gái bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Khi sắp kết hôn, mẹ của Thừa Hoan bất ngờ yêu cầu phải có một đám cưới long trọng cho con gái. Cô phải đứng trước những khó khăn trong mối quan hệ rạn nứt của mẹ đẻ và nhà chồng. Không những vậy, Thừa Hoan còn phải đối diện với sóng gió khi nhà chồng cô liên tiếp gặp sóng gió, hôn lễ cũng bị hoãn lại.

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Netizen kỳ vọng vào việc nữ diễn viên sẽ đồng ý tham gia dự án này - Ảnh: Internet 

Không khó để nhận ra Thừa Hoan Ký là một bộ phim rất khác so với các dự án phim Dương Tử từng đóng trước đây. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội lớn để cô chứng minh cho tất cả thấy bản thân là một nữ diễn viên có năng lực thực sự bởi kể sau khi Trầm Vụn Hương Phai kết thúc, antifan liên tục chỉ trích cô đã hết thời và chỉ là một diễn viên một màu khi suốt bao năm qua không dám thay đổi. 

Dù phía Dương Tử vẫn chưa đưa ra thông tin xác nhận, song dân tình rất mong cô nàng có thể nhận dự án này.

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Dù cùng có dự án cổ trang đại nữ chủ sắp lên sóng, thế nhưng Bạch Lộc lại bị chê thua xa Dương Tử.

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Từ khóa:   Dương Tử Thừa Hoan Ký sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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