Dương Tử gây xôn xao với tấm ảnh công khai 'con gái' nhân dịp sinh nhật: Nhan sắc có vượt qua cả mẹ?

Nổi tiếng từ khi còn khá trẻ, cái tên Dương Tử giờ đây đã và đang trở thành một trong những sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất tại Cbiz. Không chỉ đóng phim giỏi, cô nàng còn sở hữu nhan sắc vạn người mê. Cũng chính việc quá nổi tiếng nên hầu như mọi thông tin liên quan đến mỹ nhân này đều được dân mạng chú ý đến, cụ thể mới đây cư dân mạng lan truyền bức ảnh Dương Tử chụp cùng một bé gái có trang phục rất giống mình. Theo đó, nhiều người rần rần cho rằng Dương Tử muốn công khai con gái nhân dịp sinh nhật tuổi 30, thực hư thế nào?

Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong bức hình Dương Tử đang nắm tay, ôm một bé gái trông rất tình cảm. Đặc biệt, bé gái này có trang phục, kiểu tóc cũng như gương mặt xinh xắn khá giống với Dương Tử. Bức ảnh được lan truyền vào đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của mỹ nhân Cá Mực Hầm Mật và nhận được vô số bình luận của cư dân mạng.