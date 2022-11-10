Dương Tử gây xôn xao với tấm ảnh công khai 'con gái' nhân dịp sinh nhật: Nhan sắc có vượt qua cả mẹ?

Mới đây Dương Tử thêm một lần nữa lọt vào tâm điểm của sự chú ý khi công khai hình ảnh con gái nhân ngày sinh nhật.
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Nổi tiếng từ khi còn khá trẻ, cái tên Dương Tử giờ đây đã và đang trở thành một trong những sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất tại Cbiz. Không chỉ đóng phim giỏi, cô nàng còn sở hữu nhan sắc vạn người mê. Cũng chính việc quá nổi tiếng nên hầu như mọi thông tin liên quan đến mỹ nhân này đều được dân mạng chú ý đến, cụ thể mới đây cư dân mạng lan truyền bức ảnh Dương Tử chụp cùng một bé gái có trang phục rất giống mình. Theo đó, nhiều người rần rần cho rằng Dương Tử muốn công khai con gái nhân dịp sinh nhật tuổi 30, thực hư thế nào?
Trong bức hình Dương Tử đang nắm tay, ôm một bé gái trông rất tình cảm. Đặc biệt, bé gái này có trang phục, kiểu tóc cũng như gương mặt xinh xắn khá giống với Dương Tử. Bức ảnh được lan truyền vào đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của mỹ nhân Cá Mực Hầm Mật và nhận được vô số bình luận của cư dân mạng.
Một số fan nhận định đây có thể là con gái của cô nàng hay chăng? bởi xét về đường nét gương mặt hay nhan sắc đều được cho rất giống với Dương Tử. Tuy nhiên, tất cả đều không phải khi đây chỉ là một cô bé đóng chung với mỹ nhân họ Dương trong một dự án phim ảnh mà thôi. Dù vậy nhưng cư dân mạng vẫn cảm thấy giữa Dương Tử và diễn viên nhí nói trên có ngoại hình khá giống nhau và dành lời khen cho sự đáng yêu của cả hai. Đặc biệt, khán giả cũng trầm trồ khen ngợi ê-kíp làm phim vì đã chọn diễn viên rất phù hợp cho dự án lần này.
Sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai, "nên duyên" với Thành Nghị, Dương Tử tiếp tục ra mắt khán giả ở dự án chế tác lớn - Trường Tương Tư, đóng cùng dàn nam thần đẹp hơn hoa của Cbiz.