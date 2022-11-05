Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa

Sao quốc tế 05/11/2022 19:30

Ngoài Dương Tử vẫn còn có những cái tên quen thuộc như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch cũng góp mặt trong danh sách này.

Năm 2022 có lẽ là một năm tương đối đại thành công với hàng loạt những cái tên đình đám tại Cbiz. Mới đây trong một bài đăng của một nam blogger nổi tiếng xứ Trung, anh này đã tổng hợp lại những thành tích cũng như sức hút và cho ra top 10 ngôi sao đang hot nhất ở thời điểm hiện tại. 

Cụ thể trái ngược với mọi năm khi các sao nữ thường xâm chiếm BXH với các thứ hạng cao thì năm 2022 có vẻ là một năm thành công với riêng các sao nam Cbiz khi có đến 6 cái tên góp mặt trong tóp 8, xếp cuối ở vị trí thứ 8 là Nhậm Gia Luân. Đây được xem là một bước tiến vượt bậc của anh chàng bởi dù cho đã có những dự án lớn trong năm nhưng khả năng diễn xuất của sao nam này vẫn còn phải cải thiện rất nhiều đấy.

Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Đứng thứ 6 trong BXH là mỹ nam mới nổi Vương Hạc Đệ. Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã thu về lượng fan khổng lồ từ trong nước tới ngoài nước. Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình mà khả năng diễn xuất của anh cũng là một điểm cộng lớn, thậm chí nếu phát triển đúng như kỳ vọng khả năng anh tiến xa trong BXH này vào năm sau là chuyện tương đối dễ hiểu. 

Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa - Ảnh 2
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là hai cái tên lần lượt đứng thứ 3 và 4. Nổi lên sau Trần Tình Lệnh, cả hai đều trở thành đỉnh lưu hàng đầu Cbiz. Sau nhiều năm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn dần đầu trong dàn sao Hoa ngữ, đồng thời có độ nổi tiếng rất lớn, được fan châu Á đặc biệt yêu thích.

Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa - Ảnh 3
Dương Dương - Ảnh: Internet

Một sự bất ngờ không hề nhẹ đó là Thành Nghị đã vượt mặt cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác để giành vị trí thứ 2 trong top. Dù cho Trậm Vụn Hương Phai đóng cùng Dương Tử không đạt được thành công như mong đợi nhưng cá nhân Thành Nghị vẫn được đánh giá cao về lối diễn xuất,...

Đứng đầu của bảng xếp hạng này là Dương Dương. Nam diễn viên là một trong tứ đại đỉnh lưu, cùng với những Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. 

Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa - Ảnh 4

Dương Tử xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên lớn để lọt TOP sao hot nhất Châu Á: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị bỏ xa - Ảnh 5
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Và ở bảng xếp hạng này, chỉ có 2 mỹ nhân góp mặt, đó là 2 nàng tiểu hoa 90 - Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, với vị trí lần lượt là 5 và 7. Thực tế thì trong vài năm gần đây, Dương Tử, Nhiệt Ba trở thành những cái tên rất hot, được khán giả đặc biệt quan tâm. 

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Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử liệu có xứng đáng trở thành 'thước đo thành công' để dàn tiểu hoa 95 vượt qua?

Phản ứng trái chiều của netizen về ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là thước đo thành công của dàn tiểu hoa 95.

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Từ khóa:   Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương sao Châu Á sao Hoa ngữ

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